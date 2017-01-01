制作一个吸引人的30秒视频，目标是有抱负的网红和品牌，展示使用HeyGen制作“网红合作介绍视频制作器”的简单性。视频应具有充满活力和现代感的视觉风格，搭配欢快的音乐和清晰的音效。突出HeyGen的可定制模板的强大功能，以及用户如何轻松利用其“模板和场景”功能，以专业的方式启动他们的合作。

