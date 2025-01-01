通过我们的网红联合品牌宣传视频制作工具提升活动效果
使用HeyGen轻松制作令人惊叹的联合品牌视频。利用AI化身将您的脚本转化为引人入胜的内容，直接吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段30秒的宣传视频，面向小企业主，重点介绍一款简化库存管理的新软件，强调其提升客户参与度的能力。视觉风格应明亮且用户友好，配以直接从脚本生成的友好、轻快的旁白，展示软件的直观界面。
为参与创作者营销活动的营销专业人士制作一段60秒的视频，展示如何在各个平台上高效扩展他们的努力。美学风格应专业且流畅，利用预制模板和场景快速组装不同的活动场景，配以自信、权威的音频语调，以引起忙碌的行业专家的共鸣。
为数字营销人员开发一则简洁的15秒广告视频制作工具广告，展示一个专注于潜在客户生成的新B2B服务。此视频广告需要节奏快且引人注目，配有清晰的自动生成字幕/说明，即使在无声情况下也能传达关键优势，并配以现代、吸引人的音乐，以吸引忙碌的专业人士在社交媒体上滚动浏览。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的宣传视频以增加观众参与度？
HeyGen是一款先进的宣传视频制作工具，利用AI创建令人惊叹的宣传视频。通过AI化身和逼真的语音生成，您可以制作真正提升观众参与度的引人入胜的内容，为您的营销活动增添动力。
HeyGen为创作者营销和社交媒体提供了哪些强大工具？
HeyGen通过提供大量可定制的模板和场景来简化创作者营销。其拖放编辑器允许轻松进行品牌控制，确保您的社交媒体内容脱颖而出，并与您的营销活动完美契合。
HeyGen适合制作网红联合品牌宣传视频吗？
当然！HeyGen是一个出色的网红联合品牌宣传视频制作工具，促进创意合作。您可以轻松整合品牌元素，使用我们的编辑器自定义内容，并以各种适合不同平台视频广告的纵横比导出。
HeyGen是否简化了多样化内容需求的视频编辑过程？
是的，HeyGen通过其直观的拖放编辑器和丰富的模板显著简化了视频编辑。您可以快速从文本生成解释视频或产品视频，并自动添加字幕，使专业视频创作对每个人都变得可及。