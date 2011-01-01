网红广告视频制作器：提升您的活动投资回报率
生成引人入胜的AI视频和宣传视频广告，使用惊艳的AI化身，将您的脚本转化为成功的活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的真实感宣传视频，专为寻求可扩展内容解决方案的营销专业人士设计。该视频应展示如何将简单的UGC视频概念提升为精美的广告，使用“AI视频广告制作器”。视觉风格应模仿温暖自然的光线，并通过“语音生成”生成友好、令人安心的旁白，辅以精心挑选的“媒体库/素材支持”元素以增强真实性。
为电子商务企业家开发一个60秒的动态产品展示，强调如何“使用AI创建成功的广告”。视觉体验应简洁专业，利用HeyGen的“模板和场景”快速生成多样化的AI视频，配以有力的声音设计和清晰的解说。视频将展示“字幕/说明文字”的强大功能，以确保在各个平台上最大程度的可访问性和参与度。
制作一个简洁的30秒宣传视频，针对预算紧张的数字营销人员，突出“引人注目的AI演员”的影响力。该视频需要引人入胜且直接，具有专业的视觉效果，背景音乐最少，音频清晰。它将展示内容在各种平台上的无缝适应性，展示“纵横比调整和导出”，利用逼真的AI化身传达引人注目的行动号召。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的AI视频广告？
HeyGen通过将您的脚本转化为动态视频，展示逼真的AI演员，帮助您创建成功的广告。我们直观的平台使HeyGen成为一个高效的AI视频广告制作器，能够快速生成适用于各种营销需求的高质量AI视频。
我可以使用AI演员来增强我的宣传视频吗？
当然可以，HeyGen允许您将引人入胜的AI演员无缝集成到您的宣传视频内容中。我们先进的AI化身让您的信息栩栩如生，提供引人入胜且专业的展示，无需传统拍摄。
HeyGen提供哪些功能以实现高效的视频生成？
HeyGen提供了一个强大的AI视频编辑器，具有用户友好的拖放编辑器，非常适合高效的视频生成。您可以从专业模板开始，添加来自我们库中的媒体，并轻松生成字幕或说明文字，简化整个创作过程。
HeyGen适合创建产品视频或网红广告视频吗？
是的，HeyGen非常适合制作有影响力的产品视频和网红广告视频内容。您可以利用我们的AI能力制作高质量的UGC视频风格，与您的观众产生共鸣，并通过可定制的品牌控制保持您品牌的独特身份。