使用我们的行业系统指导视频制作工具简化培训
使用AI化身在几分钟内制作专业指导视频，清晰传达复杂的系统指令。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒解释视频，展示工业系统的新功能，面向潜在客户。使用动态、现代的图形和快速切换，通过专业模板和场景突出优势，背景配以充满活力的音乐，并通过从脚本输入生成的清晰屏幕文本进行展示。
制作一个简洁的90秒内部培训内容视频，面向有经验的员工，详细介绍现有系统的更新，利用AI驱动的视频创作来简化制作过程。视觉方法应具备指导性，结合屏幕录制和清晰的注释，并通过精确的字幕/说明提高可访问性，由一个乐于助人的AI化身解释细节。
制作一个快速30秒的视频内容创作片段，设计为终端用户的“操作指南”，生成视频以启动流程。视觉上，目标是充满活力、视觉丰富的风格，快速剪辑和从媒体库/库存支持中提取的相关素材，并配有热情的旁白以保持参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频内容创作以制作引人入胜的解释视频？
HeyGen使创意团队能够高效地制作高质量的解释视频。我们的平台允许您从提示或脚本生成视频，利用多样化的模板，并使用AI化身进行引人入胜的视频讲述，简化整个视频内容创作过程。
HeyGen有哪些独特功能使其成为有效的AI驱动视频创作平台？
HeyGen提供了一套强大的AI驱动视频创作工具，包括先进的文本转视频功能和逼真的旁白生成。通过品牌控制和广泛的库存媒体库，HeyGen提供了快速大规模制作专业视频内容所需的一切。
HeyGen能否帮助我使用AI化身和旁白生成创建培训内容？
当然可以，HeyGen非常适合开发有影响力的培训内容。您可以轻松地结合逼真的AI化身来呈现信息，结合专业的旁白生成，并添加屏幕文本以创建清晰且引人入胜的教育材料。
HeyGen如何简化产品视频或行业系统指导视频的生成过程？
HeyGen通过直观的拖放工具和强大的脚本功能显著简化了产品视频和行业系统指导视频的创建。我们的平台支持快速迭代，让您专注于信息传达，而HeyGen则处理AI驱动视频创作的复杂性。