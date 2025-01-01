行业概述视频生成器：轻松创建AI视频
轻松创建令人惊叹的行业概述视频，用AI化身吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为潜在客户和营销团队制作一个30秒的产品视频，展示新软件功能，配以动态、吸引人的视觉效果和欢快的背景音乐，并辅以清晰的语音解说。利用HeyGen的从脚本到视频功能及其广泛的媒体库/素材支持，创建吸引注意力的品牌视频。
为社交媒体用户和小企业主开发一个15秒的引人注目的广告，推广限时促销，采用充满活力的移动优先设计和流行音乐，并配以简洁有力的语音解说。使用HeyGen的多样化模板和场景高效创建这些广告和促销，并通过纵横比调整和导出确保完美的平台适配。
为公司员工和内部利益相关者制作一个专业的60秒内部沟通视频，提供季度更新，保持一致的品牌形象，并由友好的AI化身呈现关键信息。通过HeyGen的AI化身增强内容创作，并使用字幕/说明确保所有观众的可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销AI视频的创建？
HeyGen通过轻松将文本转化为引人入胜的AI视频，彻底改变了视频创作。我们的平台允许营销团队快速生成高质量内容，利用专业设计的模板和用户友好的界面来简化整个过程。
HeyGen能否帮助企业持续制作符合品牌的视频？
当然可以，HeyGen旨在帮助企业创建完美符合品牌的视频。通过可定制的视频模板、集成的品牌控制以及使用自定义AI化身的能力，您可以在所有营销活动中保持一致的视觉识别。
用户可以使用HeyGen平台生成哪些类型的AI视频？
HeyGen可以生成各种AI视频，从引人入胜的解释视频和动态产品视频到吸引人的广告和促销。用户还可以利用我们的AI视频生成器进行培训内容、社交媒体片段和多样化的内容创作需求。
HeyGen的视频生成器是否包含AI化身和真实感的语音解说？
是的，HeyGen提供了丰富的真实感AI化身选择，并提供先进的语音生成功能。这使用户能够制作具有自然声音解说和逼真主持人的专业级视频，而无需复杂的视频编辑技能。