工业培训生成器：创建引人入胜的员工课程
通过从脚本到视频快速构建定制培训材料和互动课程，立即提供可扩展的员工教育。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
这段60秒的教学视频非常适合小企业主和合规官，采用简洁权威的视觉风格和清晰的“配音生成”，展示了如何轻松设置基本的入职培训和合规培训，配备HeyGen的“字幕/说明文字”以提高可访问性。
对于在扩大培训规模方面苦苦挣扎的企业学习与发展团队，这段30秒的动态视频提供了解决方案。通过快速的视觉风格和积极向上的激励配乐，展示了如何结合HeyGen的“模板和场景”以及广泛的“媒体库/素材支持”快速创建有影响力的微学习模块，以实现可扩展的培训计划。
为技术培训师和运营经理提供的40秒实用指南，展示如何将复杂的标准操作程序转化为引人入胜的互动课程。视觉风格高度实用且清晰，配有冷静的教学配音。它强调使用HeyGen的“AI化身”来保持一致的主持人，并通过“纵横比调整和导出”在各种平台上无缝部署标准操作程序培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
为什么选择HeyGen作为您的AI员工培训生成器？
HeyGen是领先的AI员工培训生成器，能够改变您对学习和发展计划的方式。它通过AI化身和从脚本到视频的功能简化了引人入胜的视频培训材料的创建，大大缩短了定制培训的开发时间。
HeyGen可以用于特定类型的工业培训吗，比如合规或入职培训？
当然可以，HeyGen是一个多功能的工业培训生成器，非常适合创建动态的入职培训、基本的合规培训和全面的标准操作程序培训。其强大的功能，包括配音生成和互动课程元素，确保了所有特定需求的有效学习成果。
HeyGen有哪些功能使其成为面向多样化受众的有效AI课程创建工具？
HeyGen的AI课程创建工具提供了广泛的功能，如拖放编辑器、可定制的模板和品牌控制，以创建高度个性化的定制培训内容。通过字幕、说明文字和纵横比调整，您可以轻松地将培训模块适应任何平台和学习者的偏好。
HeyGen如何促进现代电子学习和微学习策略？
HeyGen使组织能够高效地开发引人入胜的电子学习内容和微学习模块。通过利用AI化身和从脚本到视频的功能，它能够快速制作小型学习片段，使培训生成过程对当今的劳动力既灵活又有影响力。