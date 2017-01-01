工业培训生成器：创建引人入胜的员工课程

通过从脚本到视频快速构建定制培训材料和互动课程，立即提供可扩展的员工教育。

想象一下，将复杂的工业培训在几分钟内转化为引人入胜的内容。这段45秒的视频面向人力资源和学习与发展经理，采用简洁现代的视觉风格和充满活力的专业配音，展示了我们的工业培训生成器如何利用HeyGen的“从脚本到视频”和“AI化身”高效创建定制培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
这段60秒的教学视频非常适合小企业主和合规官，采用简洁权威的视觉风格和清晰的“配音生成”，展示了如何轻松设置基本的入职培训和合规培训，配备HeyGen的“字幕/说明文字”以提高可访问性。
示例提示词2
对于在扩大培训规模方面苦苦挣扎的企业学习与发展团队，这段30秒的动态视频提供了解决方案。通过快速的视觉风格和积极向上的激励配乐，展示了如何结合HeyGen的“模板和场景”以及广泛的“媒体库/素材支持”快速创建有影响力的微学习模块，以实现可扩展的培训计划。
示例提示词3
为技术培训师和运营经理提供的40秒实用指南，展示如何将复杂的标准操作程序转化为引人入胜的互动课程。视觉风格高度实用且清晰，配有冷静的教学配音。它强调使用HeyGen的“AI化身”来保持一致的主持人，并通过“纵横比调整和导出”在各种平台上无缝部署标准操作程序培训。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工业培训生成器如何工作

使用AI驱动的工具轻松创建专业且引人入胜的工业培训材料，简化您的开发过程并提高学习效果。

1
Step 1
创建您的培训脚本
利用从脚本到视频的功能快速生成工业培训的核心内容。输入您的原始信息，让培训生成器起草一份全面的脚本，节省大量时间。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择，以视觉化地代表您的培训师或角色，使您的定制培训栩栩如生，并提高学习者的参与度。
3
Step 3
添加引人入胜的配音
通过使用配音生成功能添加自然的旁白来增强清晰度和参与度。这确保了信息的有效和专业传达。
4
Step 4
导出您的培训材料
通过利用纵横比调整和导出功能来完成您的工业培训，为各种平台做好准备。轻松分发您的可扩展培训材料给您的团队，确保广泛的访问和一致的交付。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

简化复杂的工业主题以增强技术培训。

常见问题

为什么选择HeyGen作为您的AI员工培训生成器？

HeyGen是领先的AI员工培训生成器，能够改变您对学习和发展计划的方式。它通过AI化身和从脚本到视频的功能简化了引人入胜的视频培训材料的创建，大大缩短了定制培训的开发时间。

HeyGen可以用于特定类型的工业培训吗，比如合规或入职培训？

当然可以，HeyGen是一个多功能的工业培训生成器，非常适合创建动态的入职培训、基本的合规培训和全面的标准操作程序培训。其强大的功能，包括配音生成和互动课程元素，确保了所有特定需求的有效学习成果。

HeyGen有哪些功能使其成为面向多样化受众的有效AI课程创建工具？

HeyGen的AI课程创建工具提供了广泛的功能，如拖放编辑器、可定制的模板和品牌控制，以创建高度个性化的定制培训内容。通过字幕、说明文字和纵横比调整，您可以轻松地将培训模块适应任何平台和学习者的偏好。

HeyGen如何促进现代电子学习和微学习策略？

HeyGen使组织能够高效地开发引人入胜的电子学习内容和微学习模块。通过利用AI化身和从脚本到视频的功能，它能够快速制作小型学习片段，使培训生成过程对当今的劳动力既灵活又有影响力。