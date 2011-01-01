包容性教育视频制作工具，助力无障碍学习
通过使用自动“字幕/说明文字”的教育视频，确保每位学生都能参与其中。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索AI驱动的教育视频制作工具的强大功能，制作一个90秒的视频为学生展示如何通过动态“AI化身”以亲切且视觉刺激的方式呈现复杂主题，采用动画化、欢迎的视觉美学和清晰、鼓励的音频风格。
为教育工作者制作一个2分钟的教程，介绍如何利用HeyGen的高级“配音生成”功能增强虚拟学习视频。视频应采用专业的教学视觉风格，展示多语言配音和清晰的叙述，以满足全球学生的需求，确保全面的可访问性。
学习如何利用HeyGen的功能开发有影响力的学校营销视频。这个60秒的提示针对学校管理者，展示充满活力的专业视觉风格，配以欢快的背景音乐，并强调自动“字幕/说明文字”在扩大受众范围和确保所有潜在观众可访问性方面的重要作用。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动的教育视频的制作？
HeyGen是一款AI驱动的教育视频制作工具，可以将脚本转化为引人入胜的教育视频，配有AI化身和合成声音，简化整个制作过程。这个强大的平台让教师和学生都能轻松创建专业的教育视频。
HeyGen能为教育内容提供自动字幕和AI配音吗？
是的，HeyGen提供强大的自动字幕功能，确保您的教育视频对所有学习者都可访问。此外，您可以生成多语言的高质量AI配音，使HeyGen成为一个包容性的教育视频制作工具。
HeyGen提供哪些视频编辑工具来定制教育视频？
HeyGen提供直观的视频编辑工具，帮助您广泛定制教育视频。用户可以整合库存媒体，上传自定义素材，并利用品牌控制和模板高效创建独特且有影响力的学习体验。
HeyGen适合作为教师录制屏幕内容的视频制作工具吗？
虽然HeyGen在使用AI化身从文本生成教育视频方面表现出色，但其主要关注点是AI驱动的内容创作，而非屏幕和摄像头录制。然而，教师可以导入录制的内容，并利用HeyGen的AI功能进行增强，打造出色的最终产品。