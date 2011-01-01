包容性教育视频制作工具，助力无障碍学习

通过使用自动“字幕/说明文字”的教育视频，确保每位学生都能参与其中。

示例提示词1
探索AI驱动的教育视频制作工具的强大功能，制作一个90秒的视频为学生展示如何通过动态“AI化身”以亲切且视觉刺激的方式呈现复杂主题，采用动画化、欢迎的视觉美学和清晰、鼓励的音频风格。
示例提示词2
为教育工作者制作一个2分钟的教程，介绍如何利用HeyGen的高级“配音生成”功能增强虚拟学习视频。视频应采用专业的教学视觉风格，展示多语言配音和清晰的叙述，以满足全球学生的需求，确保全面的可访问性。
示例提示词3
学习如何利用HeyGen的功能开发有影响力的学校营销视频。这个60秒的提示针对学校管理者，展示充满活力的专业视觉风格，配以欢快的背景音乐，并强调自动“字幕/说明文字”在扩大受众范围和确保所有潜在观众可访问性方面的重要作用。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

包容性教育视频制作工具的工作原理

轻松为每位学生创建无障碍且引人入胜的教育视频，让学习成为一种普遍丰富的体验。

1
Step 1
选择模板
首先从多种专业设计的模板中选择，或从头开始规划您的课程。这有助于您“创建教育视频”时打下坚实的基础。
2
Step 2
添加您的内容
粘贴您的课程脚本或直接使用屏幕和摄像头录制器进行录制。利用丰富的“库存媒体”库为您的视频增添多样性。
3
Step 3
应用无障碍功能
通过自动生成视频的“字幕/说明文字”来提高包容性，确保所有学习者都能访问。您还可以生成AI配音，以提供多样化的叙述风格。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的包容性课程完成后，“导出”高质量的“教育视频”到各种格式，准备在任何平台上与您的学生分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

让学科生动起来

将复杂或抽象的学科，如历史事件，转化为生动、易于理解的视频故事，吸引多样化的学习者并帮助理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的教育视频的制作？

HeyGen是一款AI驱动的教育视频制作工具，可以将脚本转化为引人入胜的教育视频，配有AI化身和合成声音，简化整个制作过程。这个强大的平台让教师和学生都能轻松创建专业的教育视频。

HeyGen能为教育内容提供自动字幕和AI配音吗？

是的，HeyGen提供强大的自动字幕功能，确保您的教育视频对所有学习者都可访问。此外，您可以生成多语言的高质量AI配音，使HeyGen成为一个包容性的教育视频制作工具。

HeyGen提供哪些视频编辑工具来定制教育视频？

HeyGen提供直观的视频编辑工具，帮助您广泛定制教育视频。用户可以整合库存媒体，上传自定义素材，并利用品牌控制和模板高效创建独特且有影响力的学习体验。

HeyGen适合作为教师录制屏幕内容的视频制作工具吗？

虽然HeyGen在使用AI化身从文本生成教育视频方面表现出色，但其主要关注点是AI驱动的内容创作，而非屏幕和摄像头录制。然而，教师可以导入录制的内容，并利用HeyGen的AI功能进行增强，打造出色的最终产品。