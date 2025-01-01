包容性设计视频制作工具：AI为多元叙事
快速创建强大的多元化与包容性视频，利用多样化的AI化身与每个观众产生共鸣。
示例提示词1
开发一个90秒的宣传视频，目标受众为企业人力资源部门和多元化与包容性培训负责人，展示HeyGen作为“AI多元化包容性视频制作工具”，支持“可扩展的AI视频创作”。视觉风格应专业，展示多样化的AI化身演示各种培训场景，并配有轻松愉快的旁白。强调HeyGen的高级“AI化身”如何真实地代表各种人群，增强多元化与包容性计划的参与度。
示例提示词2
为内容创作者和市场营销专业人士制作一个45秒的教学视频，重点介绍HeyGen如何通过“无障碍字幕”简化内容可访问性，并实现无缝的“端到端视频生成”。视觉和音频风格应动态且节奏快，展示快速的工作流程，并配有友好且鼓励的旁白。视频应特别强调“字幕/字幕”的自动创建和定制，以轻松覆盖更广泛的受众。
示例提示词3
为L&D专家和全球沟通团队创建一个2分钟的思想领导力视频，探索“提示原生视频创作”的创意可能性，并生成具有“多样化语调和语言”的内容。视觉美学应具备电影感，展示全球影响力，配以多样化的语音风格和复杂的信息性旁白。提示必须强调HeyGen的“语音生成”功能的多样性，使用户能够轻松地根据简单的文本输入为不同文化和语言偏好定制信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本或脚本。我们的高级AI视频制作工具将您的书面内容转化为动态视觉效果，利用强大的文本到视频功能开始您的包容性设计视频。
Step 2
选择多样化的化身和语音
通过选择多样化的AI化身来增强您的信息，并配以自然的语音生成，提供多样化的语调和语言，以反映包容性内容。
Step 3
添加无障碍元素
通过自动添加无障碍字幕，确保您的多元化与包容性视频对所有人都可访问。这一功能对于遵循包容性设计原则并覆盖更广泛的受众至关重要。
Step 4
生成并分享您的视频
使用我们的端到端视频生成系统完成您的项目。轻松以各种纵横比导出您的引人入胜的内容，准备好在任何平台上有效推动多元化培训的参与。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频简化包容性内容的创作？
HeyGen利用先进的“文本到视频”技术和广泛的“AI化身”高效生成高质量的“包容性内容”，简化创作者的整个制作流程。
HeyGen在生成多元化与包容性视频方面提供了哪些功能？
HeyGen通过提供丰富的“AI化身”选择，代表各种背景，并能够融入“多样化语调和语言”，使用户能够制作引人入胜的“多元化与包容性视频”。
HeyGen在包容性视频设计方面提供了哪些技术功能？
HeyGen通过自动提供“无障碍字幕”和强大的“语音生成”功能支持“包容性设计原则”，确保您的“引人入胜的内容”能够覆盖更广泛的受众。
HeyGen能否用于面向多元化受众的可扩展AI视频创作？
是的，HeyGen专为“可扩展的AI视频创作”而设计，使您能够通过“提示原生视频创作”和端到端生成高效地制作大量“引人入胜的内容”，以适应各种受众。