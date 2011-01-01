包容性培训视频：创建引人入胜的DEI内容

利用AI虚拟人创建引人入胜的按需学习模块，提升DEI参与度并促进包容性工作场所。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的教学视频，专为经理和团队负责人设计，通过简洁、形象的视觉叙述和支持性背景音乐展示职场中无意识偏见的常见场景，确保使用HeyGen的字幕/说明功能实现无障碍，并利用其模板和场景快速制作。
示例提示词2
为所有员工创建一段30秒的引人入胜的视频，强调培养包容性工作文化的重要性，采用现代、充满活力的视觉美学和鼓励的语调，使用HeyGen的从脚本到视频功能简化内容创作，并利用其媒体库/素材支持提供生动的视觉效果。
示例提示词3
专为领导和人力资源专业人士设计一段50秒的信息视频，探讨增强团队心理安全的策略，采用冷静的访谈风格视觉方法和深思熟虑的专家旁白，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现跨平台的多样化部署。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建包容性培训视频

通过AI轻松开发有影响力的包容性培训视频，通过引人入胜且可访问的内容为所有员工营造包容性工作场所。

1
Step 1
创建您的脚本并选择AI虚拟人
为您的DEI培训视频制作引人入胜的内容。然后，从多样化的AI虚拟人中选择，以有影响力和真实感传递您的信息。
2
Step 2
添加文本并生成引人入胜的场景
粘贴您的脚本，立即将文本转化为引人入胜的微学习视频场景。HeyGen的从脚本到视频功能轻松将您的内容生动呈现。
3
Step 3
应用品牌并增强可访问性
使用您的品牌颜色和徽标自定义视觉效果。然后，自动添加字幕/说明，以确保您的包容性培训视频对所有学习者可访问。
4
Step 4
导出并分享您的专业发展内容
通过纵横比调整和导出功能完成您的视频，然后在各种平台上分享您的专业发展内容，以促进更包容的工作场所。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

促进包容性工作文化

创建激励同理心和促进积极行为的引人入胜的视频，加强心理安全和包容的工作场所。

常见问题

HeyGen如何简化有影响力的DEI培训视频的制作？

HeyGen通过利用AI虚拟人和从文本到视频技术，使组织能够快速制作引人入胜的DEI培训视频。这允许信息传递的一致性，并高效开发关键的包容性培训视频以供员工使用。

是什么让HeyGen成为开发包容性工作场所微学习模块的理想选择？

HeyGen能够使用AI虚拟人和自动字幕创建短视频内容，使其成为支持包容性工作场所的微学习模块的理想选择。这些简洁的按需学习体验增强了员工培训和可访问性。

HeyGen能否帮助在所有员工培训内容中保持品牌一致性？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将徽标和品牌颜色直接整合到所有专业发展和员工培训视频中。这确保了所有学习模块的一致和专业外观。

HeyGen如何确保对无意识偏见等敏感话题的引人入胜的内容？

HeyGen利用逼真的AI虚拟人和高质量的语音生成，提供引人入胜的内容，有效解决无意识偏见培训等敏感话题。这种方法通过使复杂话题更易接近，帮助营造心理安全和包容的工作场所。