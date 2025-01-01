包容性培训视频制作工具：引人入胜的AI驱动内容

利用AI化身创建个性化且引人入胜的多元化和包容性培训视频，与您的团队产生共鸣。

为人力资源团队和新员工创建一个45秒的微学习视频，旨在介绍职场中的无意识偏见概念。视觉风格应亲切且专业，使用简洁的图形和友好的AI配音来简单解释复杂的概念。该视频将有效利用HeyGen的配音生成功能，以清晰且引人入胜的方式传达信息，非常适合纳入培训。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对所有员工和公司领导的动态60秒视频，旨在激励参与新的多元化和包容性计划。视觉呈现应展示多样化的AI化身积极互动，配以欢快的背景音乐，创造引人入胜的内容。利用HeyGen的AI化身来直观地代表不同的团队成员和角色，促进归属感并提高对多元化和包容性培训视频的认识。
示例提示词2
为团队负责人和经理制作一个简洁的30秒指导视频，提供在团队会议中促进心理安全的可行建议。这个简短且引人入胜的内容应采用简洁的动画视觉风格，配以鼓励性的文字叠加，以直接且积极的语气传达信息。利用HeyGen的预设模板和场景将确保快速且精美的微学习视频制作过程。
示例提示词3
为沟通专业人士和所有员工制作一个50秒的信息视频，解释在组织内可访问沟通实践的重要性。视觉和音频风格应平静且信息丰富，展示可访问设计的实际例子，同时确保所有口语内容都有清晰的字幕。这个定制的AI培训视频可以有效利用HeyGen的字幕功能，以增强理解力和包容性，适合更广泛的观众。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

包容性培训视频制作工具的工作原理

使用AI化身和智能功能创建引人入胜且有效的多元化和包容性培训视频，使学习对您的团队更具可访问性和影响力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的培训脚本输入文本转视频生成器。我们的AI将自动将您的文本转换为动态视频，形成您的包容性培训内容的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择以传达您的信息。自定义他们的外观并利用AI配音，确保您的多元化和包容性培训视频具有亲和力和吸引力。
3
Step 3
添加视觉增强
使用专业的视频模板、场景布局和品牌控制来增强您的视频。加入字幕和说明文字以提高可访问性，确保您的信息对所有学习者清晰且包容。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的个性化培训视频完成，轻松以各种纵横比导出。将您的微学习视频分发到各个平台，以促进包容性的工作文化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑

.

快速创建引人入胜的微学习视频和社交媒体剪辑，以在各个平台上推广多元化和包容性计划。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的多元化和包容性培训视频？

HeyGen使组织能够轻松制作高度引人入胜的多元化和包容性培训视频。我们的AI视频生成器允许您使用逼真的AI化身和丰富的模板创建有影响力的内容，确保您的包容性培训信息有效传达。这种创造性的方法有助于培养更具包容性的工作文化。

我可以使用HeyGen开发带有AI化身的定制培训视频吗？

是的，HeyGen使您能够开发完全定制的培训视频，特色是逼真的AI化身。您可以个性化每个方面，从AI化身的外观到他们的声音和脚本，使您的个性化培训视频独特地适合您的特定学习目标。

是什么让HeyGen成为有效的AI培训视频文本转视频生成器？

HeyGen作为有效的文本转视频生成器脱颖而出，因为它能够快速高效地将脚本转化为引人入胜的AI培训视频。我们的平台提供多语言的高级AI配音和自动字幕，增强了可访问性并确保您的宝贵内容广泛传播。

HeyGen如何支持创建品牌化、高质量的AI培训视频？

HeyGen提供全面的工具来创建与公司身份一致的品牌化、高质量AI培训视频。您可以利用可定制的视频模板，整合您的标志和品牌色彩，并访问丰富的媒体库，以制作专业且一致的定制培训视频内容。