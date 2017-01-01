解锁DEI力量，使用包容性培训视频生成器
利用我们的AI化身，将员工培训转化为互动学习体验，促进包容性工作文化。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个强有力的45秒情景视频，针对团队领导和经理，展示一个常见的职场包容性挑战及其积极解决方案。视觉和音频风格应专业清晰，配以简洁的旁白和发人深省的背景音乐。利用从脚本到视频的功能，将详细的培训场景高效转化为引人入胜的视觉内容，以实现有效的多样性培训计划。
制作一个充满活力的30秒宣传视频，面向L&D团队和人力资源专业人士，展示他们如何轻松创建有影响力的包容性培训内容。视觉风格应动态现代，快速切换不同场景和图形，伴随充满活力和鼓舞人心的音轨。该视频将突出使用预制模板和场景的简便性，展示AI视频生成器在快速内容创作中的强大功能。
设计一个富有同情心的90秒视频，面向所有员工，强调定制化学习旅程在促进职场包容性中的重要性。视觉风格应类似纪录片，展示不同视角的AI化身，配以自然的语音旁白，并辅以清晰易读的字幕/说明，以确保每位学习者的可访问性和全面理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的AI培训视频的创意？
HeyGen通过使用逼真的AI化身和大量预制模板，帮助您创建引人入胜的AI生成视频内容。这使得定制化学习旅程和互动学习体验成为可能，大大提升了员工培训的视觉吸引力。
是什么让HeyGen成为L&D团队的有效AI培训视频生成器？
HeyGen是一款AI培训视频生成器，简化了高质量培训视频的制作。通过其AI驱动的工具，L&D团队可以快速制作动态内容用于员工培训和入职，确保通过引人入胜的视觉效果实现包容性工作文化。
HeyGen能否支持独特品牌故事的视觉定制？
当然可以。HeyGen提供全面的编辑工具和品牌控制，允许您使用徽标、颜色和图形定制培训视频。这确保了您的AI生成视频内容完美契合品牌的独特故事和互动元素。
HeyGen如何促进多语言培训视频的制作？
HeyGen提供先进的AI语音和字幕生成功能，使得制作多语言培训视频变得轻而易举。这一功能支持全球员工培训计划，并为多元化受众创造自然的语音旁白。