包容性培训生成器：快速创建引人入胜的D&I视频
轻松使用先进的AI化身为您的员工创建有影响力的多元化和包容性培训视频，促进包容性文化。
为中层管理人员开发一段60秒的视频，通过可关联的职场场景解释无意识偏见。视觉风格应简洁且具说明性，配以直接从脚本生成的平静权威的旁白，确保清晰和影响力。
需要一段30秒的视频，旨在促进所有员工的包容性文化，利用动态视觉效果和预设计的模板和场景。该视频应具有鼓舞人心的现代美学，配以友好鼓励的旁白。
为人力资源部门和学习与发展经理制作一段专业的90秒解释视频，突出实施可扩展的多元化和包容性计划的好处。视觉风格应精致，配以细腻的动画，信心十足且清晰的旁白生成将有效传达关键信息。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的多元化和包容性培训视频？
HeyGen通过利用先进的AI视频生成技术简化了引人入胜的多元化和包容性培训视频的创建。您可以将脚本转化为具有真实感的AI化身和专业旁白生成的引人入胜的内容，使员工培训更具影响力和可扩展性。
我们可以定制HeyGen生成的包容性培训视频以反映我们的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和其他视觉元素直接融入到您的包容性培训生成器视频中。这确保了所有员工培训材料的一致和专业外观，促进包容性文化。
使用HeyGen将文本转化为包容性培训内容的过程是什么？
HeyGen通过其强大的从脚本到视频功能简化了内容创建。只需输入您的书面材料，HeyGen的AI视频生成器将制作出专业的视频，配有AI化身和同步旁白，非常适合员工培训诸如无意识偏见等主题。
HeyGen是否支持高效部署可扩展的D&I计划？
是的，HeyGen旨在通过快速生成多样化的员工培训内容来支持可扩展的D&I计划。我们的平台允许您快速生成多种AI化身的包容性培训视频，确保您的组织能够持续推广包容性文化。