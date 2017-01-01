入站营销视频制作工具助力您的业务增长
轻松制作符合品牌的视频。我们的AI使用您的脚本生成文本到视频，完美适用于社交媒体平台并提升参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个引人入胜的90秒案例研究视频，面向内容策略师和营销团队，展示他们如何轻松通过引人入胜的视觉内容增强其入站营销策略。视频应包含动态的动态图形和屏幕文字叠加，以友好、对话的语气讲述，展示HeyGen的专业设计模板和场景如何简化任何入站营销视频制作的过程。
开发一个简洁的45秒宣传视频，针对品牌经理和营销专业人士，重点关注在所有视频资产中保持品牌一致性。视觉效果应高度精致，反映出强烈的品牌形象，配以成熟、令人安心的旁白和细腻的动画，突出HeyGen的AI虚拟形象如何确保每次都能制作出符合品牌的视频，成为一个强大的宣传视频制作工具。
制作一个信息丰富的2分钟教程视频，面向自由职业视频创作者和营销机构，展示如何显著简化他们的视频编辑流程和工作流程。视觉风格应快速节奏，包含平台的示例屏幕录制，配以充满活力、鼓舞人心的音乐和简洁的旁白，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，作为任何营销视频制作的强大视频编辑工具的必要组成部分。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频编辑过程？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为专业视频，大大简化了传统视频编辑过程的复杂性。这使得HeyGen成为满足多样化营销视频需求的高效AI视频制作工具。
哪些功能使HeyGen成为直观的营销视频制作工具？
HeyGen提供用户友好的拖放编辑器，结合大量专业设计的模板，使用户能够轻松创建有影响力的营销视频。这种简化的方法有助于高效地制作引人注目的品牌视频。
HeyGen能否帮助为不同平台创建符合品牌的视频？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保所有视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松调整和导出内容，以适应各种社交媒体平台和电子邮件营销活动。
HeyGen在生成视频内容方面的核心能力是什么？
HeyGen在通过其从脚本到视频的文本转换功能和先进的语音生成方面表现出色。这些强大的AI视频制作能力使用户能够轻松创建动态演示视频和产品视频。