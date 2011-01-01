掌握您的信息流广告视频策略
通过引人入胜的视频广告推动更高的转化率和品牌知名度。使用HeyGen的AI虚拟人轻松创建专业内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的视频，面向小企业主和营销经理，回答如何利用精确的“定位选项”来提升广告表现和整体“优化”。该视频应采用引人入胜的信息图表风格视觉效果，配以欢快的背景音乐，利用“AI虚拟人”以易于理解和友好的方式呈现复杂的策略。
制作一个2分钟的教程视频，面向视频内容创作者和社交媒体经理，演示不同平台的“纵横比”变化的重要性以及实施“字幕”的最佳实践。视觉风格应动态且剪辑快速，展示实际示例，并包括自动生成的“字幕”以突出其在可访问性和参与度方面的影响。
开发一个1.5分钟的战略概述，面向绩效营销人员和电子商务专家，说明成功实施“A/B测试”以提高信息流广告活动中“转化率”的过程。该视频将受益于数据驱动的视觉风格，结合分屏比较和分析见解，所有内容都使用预设计的“模板和场景”进行有效结构化展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何确保我的信息流广告视频符合技术广告规格？
HeyGen通过提供灵活的纵横比调整和高分辨率导出，简化了满足多样化广告规格的过程。您可以轻松优化视频广告内容以适应各种平台，确保正确显示和文件大小合规，以实现最佳投放。
HeyGen提供哪些功能来优化视频广告以提高转化率？
HeyGen通过将引人注目的标题和强有力的行动号召无缝集成到视频广告中，帮助用户提高转化率。此外，该平台支持精确的字幕制作，即使在无声情况下也能最大化参与度和清晰度。
HeyGen能否促进不同视频广告创意元素的A/B测试？
当然可以，HeyGen旨在加速A/B测试，通过快速创建多样化的视频广告变体。您可以快速生成多个脚本、AI虚拟人或场景，以测试不同的标题和行动号召，从而实现数据驱动的优化。
HeyGen如何确保各种视频广告活动中的品牌一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在所有视频广告内容中一致地集成特定的标志和品牌颜色。这确保了强大的品牌知名度和每个信息流广告视频的一致视觉识别。