创建引人入胜的应用内教程视频以改善用户引导
通过使用HeyGen的AI虚拟形象创建动态应用程序演示，加速用户引导并提升产品采用率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的60秒视频，面向现有用户，帮助他们发现新功能，并在设计平台内提供主动的应用内指导。采用充满活力的视觉风格，结合引人入胜的动态图形和欢快的背景音乐，确保复杂概念易于理解。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本高效生成清晰、流畅的旁白，引导用户了解新功能。
制作一个直接的30秒应用程序演示视频，帮助用户快速自学如何完成特定的常见任务，例如在银行应用程序中重置密码。视觉方法应为屏幕录制的画面，配以精确的注释和放大，保持清晰简洁的语气。使用HeyGen的字幕功能提高可访问性和理解力，让用户即使不使用音频也能轻松跟随。
设想一个专业的1分钟应用内教程视频，专为负责配置企业软件复杂设置的高级用户或管理员设计，旨在提升他们的整体用户体验。视频应展示精致的UI演示，使用细微的视觉提示强调关键配置步骤，配以冷静、权威的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，在所有复杂指南中提供一致且高质量的教学音频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过应用内教程视频提升我的用户引导流程？
HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的应用内教程视频。利用AI虚拟形象和文本转视频技术，制作高质量的应用程序演示视频，有效引导用户使用您的产品，大幅提升用户引导流程和整体用户体验。
我可以自定义HeyGen生成的应用内指导视频以匹配我的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志、品牌颜色和自定义素材直接整合到应用内指导视频中。这确保了与您的品牌形象完美契合的一致且专业的产品演示，提升用户体验。
HeyGen提供哪些功能来通过教程提升用户参与度和产品采用率？
HeyGen提供AI驱动的语音旁白、可自定义的模板和自动字幕等功能，以创建动态的应用内教程。这些工具促进自学和功能发现，大大降低学习曲线，提升产品采用率和用户参与度。
使用HeyGen生成新功能的应用程序演示视频需要多长时间？
借助HeyGen的文本转视频功能和预设计模板，您可以快速创建专业的应用程序演示视频。这个简化的流程允许快速迭代和部署新的应用内教程视频，以突出功能发现并保持用户知情。