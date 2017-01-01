想象一个为潜在移民量身定制的60秒解释视频，有效地分解关于移民援助的常见问题。视觉叙事应简洁且令人安心，使用清晰的动画视觉效果，配以信息丰富且富有同情心的旁白和柔和的背景音乐。此视频将展示HeyGen如何将详细的脚本直接转化为引人入胜的“从脚本到视频”，简化复杂话题以便您的观众理解。

