通过移民服务视频生成器提升效率
无缝创建移民援助信息视频，利用强大的文本到视频功能，节省时间和资源。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个有影响力的30秒宣传视频，针对需要移民服务专业法律建议的潜在客户。其视觉风格需要动态且专业，结合流畅的图形和强有力、吸引人的旁白，确保可靠的语气。通过使用HeyGen的“AI化身”，您可以展示您公司的专业性和亲和力，使此宣传视频脱颖而出。
制作一个感人的45秒客户推荐视频，旨在建立对考虑签证申请的个人的信任。视觉和音频风格应真实且振奋人心，展示积极的图像和鼓舞人心的背景音乐，以及真实的口述经历。通过集成HeyGen的“字幕/说明”功能，确保多样化观众的最大可访问性，清晰传达每一个成功故事。
需要一个90秒的信息视频，针对社区组织和个人，帮助他们了解特定的移民权利或最新政策更新。演示应权威且易于理解，使用清晰的屏幕文字和简单的信息图表，配以专业且令人安心的旁白。利用HeyGen强大的“语音生成”功能，增强此信息视频的影响力，提供一致且高质量的音频解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何有效协助创建移民服务视频？
HeyGen是一个强大的移民服务视频生成器，简化了各种需求的视频创建。利用我们的AI化身和丰富的视频模板，快速且富有创意地制作引人入胜的解释视频、宣传视频和信息内容，增强您在移民援助方面的影响力。
HeyGen的AI化身在视频营销中提供了哪些创意优势？
HeyGen的AI化身为您的视频营销策略提供了独特的创意优势。它们使您能够轻松地将文本转化为视频，传递专业且引人入胜的签证申请或移民权利教育信息，无需实体相机或工作室。
HeyGen是否支持专业法律内容的强大品牌控制？
当然。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、品牌颜色和自定义字体整合到所有视频输出中。这确保了您的法律内容、客户推荐和信息视频项目保持一致且专业的外观，这对于建立移民服务的信任至关重要。
HeyGen能否帮助创建具有字幕等功能的可访问移民视频？
是的，HeyGen确保您的移民援助视频对更广泛的观众可访问。我们的平台自动生成字幕/说明，您可以以各种纵横比导出视频，使关于移民权利和签证申请的重要信息清晰且易于接触。