制作一个45秒的解说视频，展示您的新插画视频制作工具如何为小企业主简化复杂概念，展现动画视频的强大功能；视觉风格应采用简洁、现代的平面插图，并使用HeyGen的配音生成功能生成欢快、专业的配音，确保信息清晰且引人入胜。

示例提示词1
为在线教育者开发一个60秒的教育片段，利用HeyGen的AI虚拟形象通过生动、富有表现力的角色动画呈现引人入胜的内容，配以友好的配音和轻松的背景音乐；该视频应展示多样化的角色构建器的实际应用。
示例提示词2
制作一个针对营销专业人士的30秒动态营销视频，展示新产品的功能，采用生动的动态图形和产品模型，展示强大视频创作工具的便捷性；应利用HeyGen的模板和场景进行快速开发，音频部分应包含简洁、有说服力的配音，以有效突出关键优势。
示例提示词3
设计一个吸引人的15秒社交媒体广告，针对初创企业，利用HeyGen的从脚本到视频功能创建大胆、极简的插图，并配以引人入胜的文字动画，使用各种动画素材；音频应为充满活力的音乐曲目，配以简短而有力的配音，强调插图的视觉吸引力以立即吸引注意。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

插画视频制作工具的工作原理

通过我们直观的平台轻松将您的想法转化为引人入胜的插画视频，适合各个技能水平的创作者。

1
Step 1
创建您的项目
首先选择一个预设计的模板或输入您的脚本以生成初始场景。这利用了HeyGen的全面模板和场景库，帮助您快速入门。
2
Step 2
定制视觉效果
通过选择各种动画素材或构建独特角色来个性化您的插画视频。我们丰富的媒体库/素材支持提供了广泛的动画素材以实现您的故事。
3
Step 3
添加配音
通过专业音频增强您的视频。直接从您的脚本生成逼真的配音或上传您自己的录音，确保清晰的沟通。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的插画视频完成，轻松以各种纵横比和分辨率导出。我们的纵横比调整和导出功能确保您的作品适合任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

高影响力的视频广告

快速创建引人注目、高效能的动画视频广告，以增强您的营销活动和转化率。

常见问题

HeyGen如何简化动画插画视频的制作？

HeyGen利用AI将脚本转化为专业的动画视频，提供简化的插画视频制作体验。我们的平台允许用户轻松生成配音并使用多样化的模板来实现他们的创意愿景。

我可以在HeyGen中为我的创意解说视频定制角色和素材吗？

可以，HeyGen提供强大的工具来定制AI虚拟形象并整合动画素材，使您能够轻松构建独特的角色以用于您的创意解说视频。您可以确保您的插图与品牌形象和叙述完美契合。

HeyGen提供哪些创意功能以提高视频制作效率？

HeyGen在文本转视频转换和高级配音生成等功能上表现出色，简化了您的动画工具工作流程，适用于营销和教育视频。这使创作者能够快速且富有创意地制作高质量内容。

HeyGen的视频创作工具是否适合非设计师创建动画内容？

当然，HeyGen设计了一个用户友好的界面和拖放编辑器，使其成为每个人理想的视频创作工具。我们丰富的模板库允许任何人无需设计经验即可创建专业的动画视频。