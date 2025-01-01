强大的身份支持视频制作器用于用户验证
为您的入职流程创建引人入胜的支持视频，轻松生成旁白以节省时间和精力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的合规培训视频，面向人力资源部门或合规官，解释文件验证流程。视觉美学应时尚现代，展示各种文件示例，并利用HeyGen的可定制模板和场景进行专业设置。音频应保持权威但友好的语调，辅以屏幕字幕/说明以增强可访问性。
创建一个2分钟的宣传视频，面向对身份支持视频制作感兴趣的潜在商业客户。视觉呈现应引人入胜，突出多样的UI元素和用户交互，具有精致的产品演示美感，同时音频通过HeyGen的文本转视频功能生成，专业地解释AI视频制作器的复杂功能。
设计一个45秒的技术解释视频，面向开发人员和技术团队，专注于实时验证的API集成。视觉风格应简约且技术性强，巧妙地整合代码片段和流程图，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台。音轨应直接且精确，专注于传达技术细节而不使用不必要的术语。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何支持为全球观众创建视频内容？
HeyGen提供强大的本地化功能，支持超过140种语言的旁白生成和字幕/说明，一键翻译。这使用户能够轻松制作多语言支持视频，覆盖更广泛的全球观众。
HeyGen提供哪些高级技术能力用于详细的视频定制？
HeyGen作为一个全面的视频编辑器，赋予用户AI效果、自动字幕以及去除背景的选项。专业人士还可以利用关键帧编辑、滤镜效果过渡以及纵横比调整和导出功能，实现4K 60fps的高质量输出。
HeyGen能否与现有的学习管理系统或外部平台集成？
是的，HeyGen设计为无缝集成，提供LMS集成用于教育内容分发，以及强大的API用于自定义连接。这确保您的培训视频和AI视频可以轻松融入您现有的工作流程。
HeyGen如何帮助在所有视频通信中保持品牌一致性？
HeyGen通过全面的品牌控制确保强大的品牌一致性，包括自定义标志和色彩方案。我们的品牌工具包功能允许组织上传和管理品牌资产，确保每个文本转视频创作都完美符合公司指南。