身份映射视频制作器：创建动态视觉故事
将复杂概念转化为清晰的动画身份地图，无需编码。利用专业的模板和场景进行动态视觉叙事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个有见地的60秒动画视频，解释一个特定教育主题或创意项目头脑风暴阶段的复杂“概念图”。该视频面向大学生、教育工作者和项目团队，旨在提供清晰易懂的解释。视觉风格应干净、专业且视觉吸引力强，使用“动画地图”自然生长和连接，配以通过HeyGen的“从脚本到视频”功能生成的清晰旁白，并辅以精确的“字幕/说明”以提高可访问性。
制作一个简洁的30秒视频，展示“身份映射视频制作器”如何通过有效的“数据可视化”帮助小企业定义其市场定位和客户群。目标是小企业主和营销专业人士。视觉风格应现代、充满活力，具有快速剪辑和信息图表式动画，由HeyGen的专业“AI化身”呈现，配以动态、适合企业的音轨。结合“媒体库/库存支持”中的相关视觉效果以增强商业背景。
制作一个引人入胜的50秒“思维导图”视频，探索创造性解决问题的旅程或展示创新想法的演变。该视频专为创意人士、企业家和设计思维者量身定制。视觉风格应富有想象力和流动性，带有发现感，使用深思熟虑的AI旁白引导观众，背景是鼓舞人心的器乐。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，实现跨各种“社交媒体平台”的无缝分享，并利用多样的“模板和场景”来描绘不同的思维过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过创意视频增强我的身份映射项目？
HeyGen将静态身份地图转化为动态视觉叙事体验。利用我们的平台轻松创建动画地图和概念图，使您的演示和社交媒体内容更具吸引力，无需编码。
HeyGen是否支持AI驱动的视频创作功能？
当然，HeyGen利用先进的AI化身和AI语音生成功能，将您的从脚本到视频的创意变为现实。我们用户友好的界面简化了高质量内容的制作过程。
HeyGen为视觉内容提供了哪些模板？
HeyGen提供了多种模板和场景来启动您的创意项目，包括适合数据可视化和各种动画地图的选项。这简化了您的工作流程，使您能够快速创建引人入胜的视频。
HeyGen视频可以轻松跨平台分享吗？
是的，HeyGen允许您轻松导出创建的视频，以便在社交媒体平台上分享或用于演示。该平台支持多种纵横比，确保您的内容在各处看起来都很专业。