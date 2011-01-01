身份管理培训的AI视频生成器
轻松制作引人入胜的员工培训视频，用于合规和入职培训。利用我们先进的AI化身让您的内容栩栩如生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的合规培训视频，面向全体员工，强调保护敏感信息的重要安全特性和最佳实践。视频应采用权威且信息丰富的视觉风格，从脚本到视频确保准确性，并包含字幕以提高可访问性，强化强大安全协议的重要性。
为客户制作一个简洁的30秒解释视频，介绍新的在线身份验证流程。此短视频需要现代、动态的视觉美学，快速场景切换，利用预设计模板和场景以及媒体库/素材支持，直观展示简化步骤，使验证过程简单易懂。
设计一个50秒的内部沟通视频，面向人力资源和团队负责人，介绍与身份管理相关的入职流程改进。视觉和音频风格应欢迎且具有教育性，利用HeyGen的模板和场景传递一致的品牌信息，并通过专业的语音生成增强参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen通过将文本脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI化身和语音解说，使专业AI视频创作变得高效且易于应用于各种场合。
HeyGen可以用于企业培训视频吗？
当然可以，HeyGen是企业学习的理想AI培训视频生成器，能够创建引人入胜的员工培训、入职流程和合规培训视频，并有可能与LMS集成。
HeyGen在身份验证视频制作中的角色是什么？
HeyGen是一个强大的身份验证视频制作工具，帮助创建安全合规的身份验证视频，用于在线流程，增强防欺诈和文件验证的安全特性。
HeyGen有哪些功能使其适用于各种视频需求？
HeyGen提供多样化的功能，如预设计模板、品牌控制、自动字幕和多语言支持，能够创建专业的解释视频和营销视频，大大提高参与度并节省时间和资源。