混合工作培训视频生成器：创建引人入胜的内容
使用先进的从脚本到视频技术，轻松为远程团队创建引人入胜的按需培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个简洁的30秒公告视频，适合现有员工，快速传达新的混合工作政策或更新。这种“培训视频生成器”制作应利用HeyGen的多样化模板和场景，打造动态且引人入胜的视觉风格，辅以清晰的字幕/说明文字，突出要点，使政策理解快速高效，提供有效的培训视频模板。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒解释视频，专为员工培训新软件功能而设计，将详细的脚本转化为视觉上引人入胜的叙述，使用HeyGen的从脚本到视频功能。视觉和音频风格应具有指导性和清晰性，结合相关媒体库/库存支持视觉效果，有效展示实际步骤，帮助快速技能采纳并提供有效的按需培训视频。
示例提示词3
对于全球员工队伍，介绍重要的公司计划或愿景需要一个引人注目的50秒企业沟通视频。此创作采用“视频制作器”方法，应该采用包容性的视觉风格和专业图像，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上最佳观看效果，最终成为一件有价值的“生成式AI”内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先编写或粘贴您的培训视频脚本，或通过选择多种专业设计的培训视频模板来加速工作流程。
Step 2
选择您的AI主持人和语音
从多样化的AI虚拟形象库中选择主持您的内容，并直接从文本生成自然的语音播报，非常适合员工培训。
Step 3
添加品牌和媒体元素
使用公司的品牌元素（包括标志和颜色）自定义您的培训视频。通过从库存库中加入相关媒体来增强参与度。
Step 4
导出并分享您的培训视频
完成后，以各种纵横比导出高质量的培训视频，准备作为按需资源分享给您的远程团队。
常见问题
HeyGen如何简化混合工作培训视频的制作？
HeyGen利用生成式AI高效制作混合工作培训视频。其平台将文本转化为动态视频内容，配有AI虚拟形象和自然语音播报，非常适合远程团队的按需员工培训。
HeyGen提供哪些专用工具来制作培训视频？
HeyGen提供先进的AI视频生成器，具有可定制的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，简化专业培训视频的制作。它还包括广泛的品牌控制以维护企业形象。
HeyGen是否提供模板以简化培训视频的制作？
是的，HeyGen提供多种培训视频模板和场景以加速内容开发。这些资源结合其直观的视频制作界面，使用户能够快速制作引人入胜的解释视频和员工培训材料。
HeyGen能否为所有培训内容创建自然的语音播报？
当然可以，HeyGen的高级语音播报生成技术为所有培训视频提供高质量、自然的语音播报。此功能确保您的信息在各种培训模块中清晰且专业地传达。