人道主义系统视频制作器：讲述您的故事，推动变革
赋能非营利组织快速创建引人入胜的叙述和筹款呼吁，使用先进的AI化身制作动态内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对非营利组织和潜在合作伙伴的60秒解释视频，详细介绍特定人道主义系统中的创新方法。视觉和音频风格应专业、数据驱动且引人入胜，可能包含动画元素。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的脚本无缝转换为精美的视频，使用AI化身有效地呈现信息，确保这款AI视频生成器的高质量制作。
想象制作一个30秒的感人筹款呼吁，面向个人捐赠者，分享一个关于人道主义努力对社区或个人直接影响的简短而引人入胜的故事。视觉风格应激励人心且真实可信，支持情感故事，深深引起共鸣。利用HeyGen的媒体库/素材支持，找到合适的视觉素材，结合可定制的模板，快速创建一个专业且有影响力的视频，确保您的非营利组织的信息有效地传达给观众。
设计一个45秒的社交媒体视频，面向潜在志愿者和当地社区成员，展示人道主义援助组织的动态现场工作。视觉风格应充满活力且以社区为中心，采用快速剪辑和鼓励的语气，适合TikTok视频等平台。利用HeyGen的AI化身代表多样化的团队成员或受益者，确保视频可以通过调整纵横比和导出轻松适应各种平台，最大化您的视频创作努力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助人道主义组织进行宣传活动？
HeyGen的AI视频生成器使人道主义组织和非营利组织能够快速制作引人入胜的叙述和宣传活动，利用AI化身和可定制的模板有效地传达他们的信息。
HeyGen提供哪些功能以便从脚本高效创建视频？
HeyGen通过轻松将文本转换为视频来简化视频创建过程。这包括先进的旁白生成和自动字幕/说明文字，使您的内容既专业又易于访问。
HeyGen能否创建引人入胜的社交媒体视频，如解释视频或TikTok内容？
当然可以。HeyGen能够使用多样化的AI化身和可定制的模板创建动态的社交媒体视频、动画解释视频，甚至是TikTok视频，确保您的内容引人注目。
HeyGen是否支持品牌控制以确保视频的一致视觉识别？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志和特定品牌颜色。这确保了您所有的视频内容在各个平台上保持一致且专业的视觉识别。