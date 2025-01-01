全球影响的人道主义意识路径视频制作工具
使用我们的AI虚拟人设计引人入胜的意识活动和筹款视频，有效地讲述您的故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个强有力的90秒筹款视频，针对潜在捐助者，为关键救援行动筹集资金。视觉美学应紧迫而充满希望，展示有冲击力的前后对比图像和鼓舞人心的背景音乐，配以真挚的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将您的书面呼吁高效转化为有说服力的视觉故事，最大化情感共鸣，以快速动员人道主义援助。
为社交媒体意识活动开发一个引人入胜的45秒视频，旨在告知普通社交媒体用户被忽视的全球健康挑战。视觉风格应动态且发人深省，结合多元文化视觉效果和引人入胜、略显戏剧性的音轨。通过使用HeyGen的语音生成功能增强叙述效果，传递有力的信息，有效推动更广泛的意识活动参与。
为小型志愿者团体设计一个简洁的30秒社交媒体视频，宣布一项本地社区支持计划。视觉呈现应明亮积极，展示振奋人心的B-roll镜头和欢快的背景音乐，配以简洁的屏幕文字。通过使用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业外观的视频，完美适用于广泛的社交媒体视频，推广您的人道主义努力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本生成AI视频的过程？
HeyGen是一款先进的“AI视频生成器”，通过将您的“脚本”转化为引人入胜的视觉效果来简化“视频创作”。利用“从脚本到视频”的技术，您可以选择各种“AI虚拟人”来动态呈现您的内容。
HeyGen提供哪些视频定制的技术功能？
HeyGen提供强大的技术功能来定制您的“视频创作”。您可以轻松使用“纵横比调整和导出”优化视频以适应各种平台，确保完美的契合和展示。此外，HeyGen自动生成准确的“字幕/说明”，以增强可访问性和覆盖面。
HeyGen是否支持高级语音生成？
是的，HeyGen在“语音生成”方面表现出色，提供多种自然音色的声音来配合您的“AI虚拟人”。这一功能增强了您的“故事讲述”，确保所有视频的旁白清晰且专业。
HeyGen能否帮助非营利组织制作专业的解释视频？
当然可以。HeyGen是一个强大的“创意引擎”，帮助“非营利组织”制作专业的“解释视频”和“筹款视频”。您可以利用多种“模板”快速启动有影响力的“意识活动”，与您的观众产生共鸣。