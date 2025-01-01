HubSpot教程视频制作器：简化培训与指南

通过强大的文本转视频生成功能，将复杂的HubSpot概念瞬间转化为清晰、引人入胜的教程视频。

创建一个简洁的45秒教程，展示HubSpot的一个关键功能，目标是帮助渴望优化工作流程的市场经理。视频应采用简洁、专业的视觉风格，并配有信息丰富且引人入胜的旁白，利用HeyGen的文本转视频功能，将书面内容高效转化为精美的操作指南。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个充满活力的30秒营销视频，用于社交媒体，目标是帮助小企业主推出新产品。这个动态作品应包含生动的视觉效果、欢快的背景音乐和清晰的屏幕字幕/说明，以吸引注意力，所有这些都可以通过HeyGen的模板和场景轻松构建，实现快速内容创作。
示例提示词2
开发一个鼓舞人心的60秒内部培训视频，向员工解释一项新的公司计划，重点在于清晰易懂。采用友好的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/素材支持中的相关素材，并生成自然的旁白，以确保温暖和亲切的语调。
示例提示词3
制作一个全面的90秒教程视频，面向软件用户，展示高级功能，特别针对需要清晰传达复杂信息的教育工作者或培训师。视觉风格应详细且精确，使用HeyGen的逼真AI化身作为一致的主持人，并利用纵横比调整和导出功能，为各种平台定制输出。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

HubSpot教程视频制作器的工作原理

通过AI化身和智能编辑工具，轻松制作专业的教程视频，简化您的HubSpot及其他内容创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的教程内容。HeyGen使用您的书面输入生成动态的“文本转视频”场景，将您的脚本转化为引人入胜的视觉叙事。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个来代表您的品牌。将您选择的化身与自然的旁白配对，以清晰和专业的方式传达您的教程。
3
Step 3
添加品牌和视觉元素
通过应用您的“品牌控制”个性化您的视频，包括标志、颜色和背景音乐。使用媒体库中的素材或上传您自己的素材来有效地说明关键点，增强您的教程。
4
Step 4
导出您的教程视频
通过审查和进行必要的调整来完成您的“教程视频”。利用“纵横比调整和导出”功能优化您的视频以适应各种平台，确保一个精美的最终产品准备好分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过社交视频推广教程

.

快速将您的HubSpot教程转化为引人入胜的社交媒体视频和剪辑，有效推广您的内容并吸引新用户。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业的视频创作？

HeyGen利用尖端的AI技术，包括AI化身和文本转视频功能，快速将脚本转化为专业视频。这个在线视频制作器简化了整个视频制作过程，使视频创作变得易于访问且高效。

HeyGen能否用于创建具有品牌一致性的引人入胜的教程视频？

当然可以，HeyGen是理想的教程视频制作器，使用户能够轻松制作引人入胜的操作指南。通过全面的品牌控制，您可以轻松将您的标志和品牌色彩融入每个视频，保持一致的品牌个性。

HeyGen为营销和社交媒体视频提供了哪些创意可能性？

HeyGen作为一个强大的创意引擎，提供专业的模板和AI驱动的工具，生成动态的营销视频和引人入胜的社交媒体视频。您可以轻松添加文本和图像叠加，以及自然的旁白，将您的创意愿景变为现实。

HeyGen是否支持端到端的视频生成和编辑？

是的，HeyGen提供全面的端到端视频生成，允许您高效地从脚本到最终导出。其强大的视频编辑器功能确保您可以精炼剪辑、添加字幕，并应用模板以获得精美的最终产品。