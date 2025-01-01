人力资源欢迎视频制作器：即时吸引新员工
通过我们的从脚本到视频功能，轻松创建专业、个性化的视频，提升新员工的入职体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个60秒的培训视频，旨在快速向现有员工介绍新的公司政策或软件功能。视觉和音频风格应当清晰、信息丰富且引人入胜，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保所有关键点都被准确传达。
示例提示词2
制作一个动态的30秒雇主品牌视频，以吸引潜在的求职者。展示充满活力的公司文化，采用现代且激励人心的视觉美学，配以充满活力的现代音乐。该视频应充分利用HeyGen的模板和场景，突出各种团队活动和福利。
示例提示词3
开发一个50秒的个性化入职视频，专为新员工的直属团队设计，提供来自新经理的友好介绍。视觉和音频风格应当是亲切且鼓励的，配以轻松的环境背景音乐，并可轻松使用HeyGen的语音生成功能为个人姓名和职位量身定制。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过创意入职视频提升员工参与度？
HeyGen允许人力资源团队使用AI虚拟形象和可定制的视频模板创建个性化的入职视频，大大提高员工参与度，并为新员工留下深刻的第一印象。
HeyGen提供哪些AI功能来生成招聘视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，结合逼真的语音生成，轻松创建展示公司文化的专业招聘视频。
HeyGen能否简化一致性培训视频的制作？
当然可以，HeyGen通过其直观的拖放编辑器、自动字幕和强大的品牌控制，简化了培训视频的制作，确保为所有新员工提供高质量、一致的内容。
HeyGen如何通过视频支持更强的雇主品牌建设？
HeyGen通过利用多样化的视频模板和AI虚拟形象，帮助企业创建引人入胜的雇主品牌视频，有效传达公司文化并吸引顶尖人才。