HR视频工具：更快、更聪明、更高效地招聘
通过我们的HR视频工具革新候选人筛选，利用AI虚拟形象进行引人入胜的面试，提升生产力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一个为招聘经理和人力资源专业人士设计的引人入胜的45秒视频，提高您的招聘团队的生产力。采用简洁现代的美学设计，配以清晰的屏幕文字和友好、信息丰富的旁白，这个视频展示了如何轻松利用用户友好的模板和场景来简化沟通并提高整体效率。
通过一个针对优化流程的人力资源部门的60秒视频，改变您的视频面试策略以加快招聘速度。通过结合细腻动画和热情旁白的激励性叙事方法，了解HeyGen的AI虚拟形象如何创造一致且对候选人友好的体验，大幅减少招聘时间。
通过这个时尚的30秒信息图表风格动画，为您的HR视频工具需求解锁经济高效的解决方案，非常适合中小型企业和人力资源领导者。一个自信、权威的旁白将引导观众了解如何利用HeyGen的媒体库/素材支持和字幕/说明来制作专业、高质量的内容，轻松融入现有工作流程而不超出预算。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为有效的人力资源视频工具来支持人才招聘？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视频内容，帮助招聘团队和招聘人员节省时间并提高生产力，从而简化整个招聘过程。这使其成为现代人力资源部门的理想HR视频工具。
HeyGen的视频是否允许自定义品牌和个性化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，包括自定义标志和颜色，以确保您的视频与公司的形象完美契合。这增强了视频面试或候选人筛选软件输出的专业外观。
HeyGen是否易于使用，能够在没有广泛技术技能的情况下创建专业视频？
绝对可以，HeyGen设计为用户友好，使任何人都能轻松创建高质量的视频。凭借其直观的界面和丰富的模板与场景，用户可以快速生成用于各种目的的精美内容，从新员工筛选到内部沟通。
HeyGen可以生成哪些类型的内容来支持招聘过程？
HeyGen擅长创建多样化的内容，从脚本文本转视频演示到生成自然的旁白，并自动添加字幕/说明。这种灵活性使其非常适合候选人筛选软件介绍或新员工筛选的解释视频。