人力资源视频生成器：简化培训与入职
轻松制作高质量的人力资源视频，用于培训、入职和招聘。利用我们多样化的模板和场景来吸引您的团队。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一段90秒的新软件培训视频，利用HeyGen的文本转视频功能进行简明解释。视觉风格应为逐步指导和信息丰富，配以清晰的背景音乐和自动生成的字幕以提高可访问性。
制作一段45秒的公司文化公告视频，面向全体员工，旨在提高员工参与度。视觉和音频风格应动态且充满活力，利用HeyGen的模板和场景快速创建，并通过定制化的旁白生成传递鼓舞人心的信息。
设计一段60秒的招聘视频，面向潜在求职者，展示公司的吸引人工作环境。视觉风格应现代且吸引人，结合媒体库/库存支持中的多样化素材，并通过纵横比调整和导出优化为各种平台，成为一段引人注目的营销视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化人力资源视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，大大简化了各种人力资源视频的制作，包括有效的入职培训和引人入胜的培训视频。其直观的平台使人力资源专业人士能够快速创建高质量的内容，提升内部沟通和员工参与度。
HeyGen能否为人力资源内容生成真实的AI虚拟形象？
是的，HeyGen使用户能够生成多样且真实的AI虚拟形象，可以在从招聘视频到公司文化公告的各种人力资源内容中代表您的品牌。这些可定制的AI虚拟形象为您的视频沟通带来专业和一致的形象。
使用HeyGen制作人力资源培训视频有哪些定制选项？
HeyGen为人力资源培训视频提供广泛的定制选项，允许您精确地根据品牌需求调整内容。您可以使用现成的视频模板，通过品牌控制加入公司的标志和颜色，并通过强大的在线视频编辑器精细调整一切，以创造有影响力的学习体验。
HeyGen是否提供自动字幕和旁白生成功能以支持人力资源沟通？
当然。HeyGen通过提供自动字幕和复杂的旁白生成功能来支持高效的人力资源沟通。您可以将基于文本的脚本直接转换为引人入胜的视频，确保所有内部信息的可访问性和清晰度。