HR培训视频生成器：提升入职与合规

快速制作引人入胜的HR培训视频，从入职到合规，使用文本转视频功能实现高效内容创作。

为新员工制作一段1分钟的介绍视频，内容关于员工入职流程。目标观众是对公司政策不熟悉的新员工。视觉风格应当是欢迎且专业的，包含清晰的屏幕文字和友好的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，快速将您的入职脚本转换为引人入胜的视觉指南。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段90秒的合规培训视频，向所有员工解释公司的数据隐私政策，目的是确保强制性理解。视觉和音频风格应当是权威且简洁的，采用专业语气传达关键信息。利用HeyGen的AI虚拟形象呈现内容，并生成旁白以确保清晰、一致的叙述。
示例提示词2
设计一段2分钟的技术培训视频，演示如何使用新的内部系统提交费用报销，专为如会计和销售等部门特定团队制作。视频应具有指导性和详细的视觉风格，适用时使用逐步屏幕录制。通过添加字幕/说明文字和使用HeyGen的媒体库/素材支持的辅助视觉效果来提高清晰度。
示例提示词3
为L&D团队和经理制作一段45秒的知识分享视频更新，重点介绍远程协作的新最佳实践。此视频应当是引人入胜且动态的，使用快速剪辑和吸引人的视觉效果来吸引注意力。利用HeyGen的多样化模板和场景，创建一个视觉冲击力强的信息，促进远程团队之间的高效知识传播。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

HR培训视频生成器的工作原理

使用AI视频平台简化员工培训。快速创建专业、引人入胜的培训视频，用于入职、合规和技能发展。

1
Step 1
创建您的培训视频脚本
首先粘贴您的HR培训内容。我们的平台将您的文本转换为引人入胜的视频，为您的教学材料提供基础。
2
Step 2
选择您的虚拟形象和声音
从我们多样的AI虚拟形象中选择一个来代表您的HR培训师，确保您的培训视频呈现一致且引人入胜。
3
Step 3
添加品牌和自定义
应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保您的培训视频与组织形象完美契合。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的HR培训视频，并以各种纵横比导出。轻松分享您的视频文档，以促进团队间的高效知识共享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发引人入胜的员工发展内容

.

制作鼓舞人心且有影响力的AI生成视频，以激励员工、促进技能发展并推动积极的工作场所文化。

background image

常见问题

HeyGen如何简化HR培训视频的制作？

HeyGen的AI视频平台极大地简化了HR培训视频的制作。我们的生成式AI工具允许L&D团队快速制作高质量的视频文档，用于员工入职、合规培训等，大大减少了制作时间和精力。

L&D团队可以用HeyGen制作哪些类型的培训视频？

L&D团队可以使用HeyGen制作各种培训视频，包括员工入职模块、详细的合规培训和全面的技术培训。HeyGen支持高效的知识共享，并通过AI生成的虚拟形象和旁白创建出色的SOP和教程。

HeyGen能否帮助生成视频文档和用户指南？

当然，HeyGen是生成全面视频文档和逐步用户指南的理想AI视频平台。利用屏幕录制和文本转视频等功能，将复杂的流程转化为清晰、引人入胜的视觉说明。

是否可以使用HeyGen将现有文本转换为引人入胜的培训视频？

是的，HeyGen擅长将文本转换为引人入胜的培训视频，几乎不费力气。只需输入您的脚本，我们的AI视频生成器就能制作出专业的视频，配有AI虚拟形象和AI生成的旁白，使内容创作快速高效。