人力资源政策视频生成器：快速创建引人入胜的合规视频

使用文本转视频技术将书面的人力资源政策转化为引人入胜的视频内容，提升员工入职和合规培训效果。

70/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个90秒的全面合规培训视频，面向全公司现有员工。视频应具有清晰的企业视觉风格，通过文字转视频的方式解释法律要求，确保清晰易懂，并自动生成字幕。
示例提示词2
开发一个45秒的动态视频，宣布更新的人力资源政策，目标是全公司员工，以促进员工参与。利用可定制的模板和丰富的媒体库/素材支持，创造出充满活力、现代感的视觉效果，确保信息既有教育性又有视觉吸引力。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒视频解说，关于特定员工福利，旨在为寻求快速信息的员工提供有效的AI视频生成解决方案。视觉风格应简洁明了，使用简单的图形，并支持多种纵横比导出以便多平台分发。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

人力资源政策视频生成器的工作原理

通过将复杂的人力资源政策转化为引人入胜且易于访问的视频内容，简化员工入职和合规培训，使用AI驱动的工具。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的人力资源政策文本。我们的文本转视频功能将您的书面内容转化为动态脚本，形成清晰沟通的基础。
2
Step 2
选择您的化身
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的品牌。这为您的人力资源政策视频提供了一个专业且引人入胜的演示者。
3
Step 3
生成语音解说
通过专业的语音生成增强您的视频，实现自然的旁白。这确保您的政策能够清晰有效地传达给观众。
4
Step 4
导出并分享
通过使用纵横比调整和导出功能来完成您的视频，以便在任何平台上准备好。轻松在您的组织内分发完成的人力资源政策视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的人力资源政策

.

将复杂的人力资源政策和福利转化为易于理解的视频格式，提高员工的理解和合规性。

background image

常见问题

HeyGen如何作为AI人力资源视频制作工具服务于员工入职和合规培训？

HeyGen是一个强大的AI人力资源视频制作工具，简化了引人入胜的员工入职和合规培训视频的创建过程。我们的平台允许人力资源团队将文本转化为动态视频内容，配有逼真的AI化身和可定制的模板，确保所有员工的沟通一致且清晰。

HeyGen有哪些独特功能使其成为强大的AI视频生成器，用于人力资源沟通？

HeyGen作为先进的AI视频生成器脱颖而出，提供强大的文本转视频功能，使用户能够轻松将脚本转换为精美的视频。通过广泛选择的AI化身和自然的语音生成，HeyGen简化了专业人力资源视频的制作。

HeyGen如何允许在使用AI视频平台创建的人力资源视频中进行品牌定制？

作为一个多功能的AI视频平台，HeyGen为用户提供了广泛的品牌定制选项。您可以加入公司标志、特定的色彩方案，并使用可定制的模板，确保所有人力资源视频完美契合您的组织品牌形象。

HeyGen的视频创建工具能否自动生成字幕以增强员工参与度？

当然可以，HeyGen的直观视频创建工具会为所有生成的内容自动生成准确的字幕。此功能显著提高了可访问性，并通过使人力资源视频易于不同观众理解来促进更高的员工参与度。