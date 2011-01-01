人力资源入职视频工具：吸引并留住人才
使用AI化身创建个性化欢迎视频并增强培训模块，为员工带来难忘的体验。
制作一个60秒的视频，面向远程人力资源团队，展示如何进行“引人入胜的视频会议”以进行“远程入职培训”。视觉上应动态现代，在不同的专业“模板和场景”之间无缝切换，以突出入职培训的各个方面。音频将包含清晰的解说，并配有“字幕/说明文字”以提高可访问性，展示HeyGen如何将虚拟介绍转变为有影响力的体验。
开发一个30秒的教学视频，针对学习与发展专家，重点介绍使用HeyGen的“动画模板”进行“培训模块”的“定制化”。视觉风格应充满活力和明亮，通过快速剪辑展示如何快速将脚本转化为引人入胜的内容，使用“从脚本到视频”的功能，并结合“媒体库/库存支持”的生动图形。清晰的教学旁白将引导观众完成创作过程。
为小企业主和人力资源综合管理人员设计一个50秒的宣传视频，展示使用HeyGen的“AI驱动功能”创建引人注目的“入职视频”的简单性。视觉美学将是干净且易于接近的，展示“AI化身”如何轻松传递关键信息。音频将是友好、令人安心的旁白，强调专业外观内容的力量，可以通过“纵横比调整和导出”轻松优化以适应任何平台。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工入职流程？
HeyGen是一款创新的人力资源入职视频工具，可以显著简化和提升您的员工入职流程。它允许您创建引人入胜的视频会议和个性化欢迎视频，展示AI化身，使远程入职体验对每位新员工都充满活力和一致性。
HeyGen为入职视频提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，以确保您的入职视频真实地反映您独特的公司文化和品牌。您可以利用多种视频模板、品牌控制（如标志和颜色）以及AI驱动的功能，制作视觉上吸引人且个性化的欢迎视频和培训模块。
HeyGen的AI功能如何简化人力资源团队的视频制作？
HeyGen的AI驱动功能通过使人力资源团队能够轻松地将脚本转化为引人入胜的视频内容来简化视频制作。借助从脚本到视频的功能和先进的旁白生成，您可以快速制作高质量的培训模块和入职视频，而无需广泛的制作专业知识。
HeyGen能否支持大规模的远程员工入职计划？
当然可以，HeyGen被设计为一个可扩展的视频工具，适用于全面的员工入职，特别是大规模的远程计划。其高效的视频模板和可定制的AI化身确保您可以始终如一地向全球员工提供高质量、个性化的欢迎视频，保证每个人都有一个统一且专业的开始。