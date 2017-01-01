终极人力资源入职视频制作工具，实现无缝整合
使用强大的从脚本到视频功能，快速创建有效且引人入胜的入职视频，简化新员工的整合过程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工创建一个60秒的信息视频，清晰地概述公司福利和关键政策。该视频应使用清晰简洁的动态图形，配以专业的旁白和平静的信息音乐，以确保信息的保留。HeyGen的从脚本到视频功能使得将密集的政策文件转化为易于理解的视觉内容变得轻而易举，简化了创建有效入职视频的过程。
开发一个30秒的“日常生活”动态视频，面向潜在员工或新团队成员，展示特定部门内令人兴奋的日常工作。这段简短而有影响力的视频应包含快速剪辑、真实世界的镜头和细微的动画元素，配以引人入胜的背景音乐。通过HeyGen的广泛媒体库/素材支持，创作者可以轻松找到引人入胜的视觉效果，将员工体验生动呈现。
制作一个50秒的激励视频，由AI化身驱动的虚拟领导者向所有新员工介绍公司的核心使命和价值观。这段专业且有影响力的视频应采用直接对话风格，配以电影音乐和清晰的字幕/说明文字以提高可访问性。利用HeyGen的语音生成功能，确保公司愿景的一致和有力传达，使这段人力资源入职视频成为文化整合的强大工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过视频增强人力资源入职？
HeyGen通过创建引人入胜的入职视频，利用逼真的AI化身和无缝的从脚本到视频转换，改变了人力资源入职流程。这个AI入职视频制作工具简化了流程，使得传递重要信息和营造欢迎体验变得更加容易。
HeyGen为入职视频提供了哪些创意工具？
HeyGen提供了一套强大的创意资产，用于设计动态入职视频，包括多样化的动画模板和可定制的动画角色。用户还可以利用我们媒体库中的丰富图形、视频和音乐资产，结合品牌控制，制作专业且有影响力的内容。
HeyGen能为新员工创建个性化的入职视频吗？
是的，HeyGen使人力资源团队能够定制内容，为每位新员工提供真正个性化的视频入职体验。通过语音生成和可调节的字幕/说明文字等功能，HeyGen确保每位员工都能获得量身定制且引人入胜的公司文化和角色介绍。
HeyGen是否为人力资源团队提供可定制的视频模板？
当然，HeyGen提供了专为人力资源团队设计的多种视频模板，简化了创建有效入职视频的过程。我们易于使用的平台使得无需技能即可定制这些模板和场景，允许您快速调整内容以满足特定的组织需求。