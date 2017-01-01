HR讲解视频制作器：简化培训与入职

使用HeyGen的AI化身，在几分钟内创建专业的HR讲解视频，用于培训和入职。

为新入职的HR专业人士和学习与发展经理制作一段1分钟的HR讲解视频，展示如何快速生成合规培训视频，使用HeyGen。视觉风格应简洁、现代且具有企业感，包含细腻的动画效果，音频则应使用专业且引人入胜的AI配音。突出从脚本到视频的转换过程，通过多样化的AI化身简单解释复杂的HR政策。

示例提示词1
开发一段90秒的内部沟通视频，面向内部沟通团队和HR经理，展示HeyGen如何简化公司更新。采用动态的品牌视觉风格，有效利用HeyGen的模板和场景以及素材支持来传达关键信息。音频应具备友好、专业的配音生成，并辅以清晰易懂的字幕/说明文字，以确保最大范围的传播。
示例提示词2
制作一段2分钟的入职讲解视频，面向新员工，由负责入职的HR专家创建。视觉呈现应欢迎且信息丰富，与企业品牌保持一致，利用HeyGen的AI化身引导新员工完成初始步骤。确保音频具备清晰、鼓舞人心的配音生成，并配以细腻的背景音乐，强化公司文化和流程。
示例提示词3
为小企业主和HR通才设计一段45秒的动画视频，展示如何快速创建引人入胜的HR内容，使用HeyGen。视觉方法应明亮、简单且引人入胜，利用HeyGen的AI化身有效传达信息。利用纵横比调整和导出功能展示视频如何轻松适应各种社交媒体平台，配以简洁、欢快的配音生成和屏幕文字强化。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

HR讲解视频制作器的工作原理

使用直观的AI工具和惊艳的模板，快速制作专业的HR讲解视频，用于培训和内部沟通，节省时间并吸引您的团队。

1
Step 1
创建您的脚本或从模板开始
首先在编辑器中输入或粘贴您的HR信息。我们强大的“从脚本到视频”功能将自动同步您的内容，使视频制作变得轻而易举。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的逼真“AI化身”来赋予您的信息生命。这些数字主持人将通过自然的表情和动作传达您的HR内容，提高参与度。
3
Step 3
使用品牌控制进行定制
通过应用公司独特的标识来个性化您的讲解视频。利用我们的“品牌控制”功能，整合您的标志、品牌颜色和字体，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
分享您的内部沟通视频
完成您的HR讲解视频并准备分发。使用“纵横比调整和导出”功能优化您的视频以适应各种平台，使其为组织内的无缝“内部沟通”做好准备。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

促进内部沟通和文化

制作鼓舞人心且信息丰富的视频，阐述公司价值观，分享重要公告，并在组织内促进积极的内部文化。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，将您的脚本转化为引人入胜的讲解视频。我们的平台简化了整个视频制作过程，让您可以通过用户友好的界面生成专业的配音和动画视频。

我可以使用HeyGen定制品牌视频吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌定制控制，允许您将标志和颜色应用于所有视频内容。您可以从多种视频模板中选择，并使用我们直观的拖放编辑器，确保您的讲解视频完美契合品牌形象，以实现有效的内部沟通。

HeyGen为视频内容提供了哪些可访问性功能？

HeyGen通过自动为所有视频生成字幕和说明文字来增强视频的可访问性，这是培训和更广泛受众覆盖的关键功能。我们的AI语音生成器还提供多语言的高质量专业配音，确保清晰和包容的沟通。

HeyGen适合制作HR讲解视频吗？

是的，HeyGen是理想的HR讲解视频制作器，帮助企业制作高质量的讲解视频以满足各种HR需求。通过我们用户友好的界面，轻松创建引人入胜的内容，用于新员工入职、培训和改善内部沟通。