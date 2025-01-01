HR合规视频生成器：用AI简化培训

将复杂的HR主题简化为引人入胜的合规培训视频。利用文本转视频技术提升知识保留。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段60秒的教学视频，面向所有员工，旨在简化复杂的HR主题，如数据隐私或反骚扰政策。使用多样化的AI化身来传递内容，确保信息风格既具教育性又易于接近，并配有清晰简洁的音频呈现。
示例提示词2
制作一段30秒的吸引人提醒视频，针对现有员工，关于公司培训项目中重要政策更新，重点关注员工参与度。视频应具有动态且引人注目的视觉风格，利用高质量的语音生成突出重要变化。
示例提示词3
设计一段90秒的内部培训视频，针对特定部门，以提高对复杂操作合规程序的知识保留。视频应采用结构化且视觉吸引力的风格，充分利用可定制的模板和场景，以清晰一致地呈现信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

HR合规视频生成器的工作原理

通过我们的AI驱动平台简化重要合规培训视频的制作，将复杂的HR主题转化为引人入胜、易于理解的内容。

1
Step 1
创建您的合规脚本
首先编写或粘贴您的HR合规内容，旨在简化复杂的HR主题。我们的平台使用文本转视频技术将您的文本转化为口语对话。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的专业AI化身库中选择，增强员工参与度，清晰有效地传达您的合规信息。
3
Step 3
应用品牌元素
根据组织的身份定制视频。使用品牌控制（标志、颜色）来品牌化您的培训，确保其符合企业标准。
4
Step 4
导出以便分发
生成您的最终HR合规视频。利用我们的LMS导出功能，实现与您的学习管理系统（LMS）的无缝集成，促进在企业培训项目中的高效部署。

使用案例

简化复杂的HR主题并增强教育

简化复杂的HR合规主题，使强制性培训更易于理解和吸收。

常见问题

HeyGen如何简化HR合规视频的制作？

HeyGen作为一个先进的HR合规视频生成器，允许用户快速将文本转化为引人入胜的合规培训视频。其AI视频平台简化了复杂的HR主题，使专业、信息丰富的内容制作变得高效且简单。

AI化身在增强合规培训中扮演什么角色？

HeyGen的逼真AI化身显著提升了合规培训视频中的员工参与度和知识保留。这些AI化身提供一致、专业的语音生成，使复杂信息更易于接近和记忆。

HeyGen培训视频可以与现有的学习管理系统（LMS）集成吗？

可以，HeyGen支持与您现有的学习管理系统（LMS）无缝集成，用于企业培训项目。使用HeyGen创建的视频可以轻松导出为多种格式，确保兼容性并简化培训内容的分发，以扩大覆盖范围。

HeyGen如何有效地为企业培训项目进行品牌化？

HeyGen通过可定制的模板和品牌控制，赋予组织有效品牌化其企业培训项目的能力。用户可以加入公司标志和颜色，确保所有培训视频在员工入职和培训材料中保持一致、专业的品牌形象。