人力资源薪酬培训制作器：创建引人入胜的视频
通过脚本生成视频，简化复杂的薪酬概念并提高知识保留。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
生成一个45秒的培训视频，面向员工和管理层，强调薪酬公平的重要性。视频应具备专业且吸引人的视觉风格，利用可定制的模板和字幕/说明文字来增强理解和可访问性。
制作一个90秒的在线学习模块，专为参加薪酬与福利证书课程的未来薪酬专家设计。视频风格应具备教育性和信息性，利用先进的语音生成和丰富的媒体库/素材支持来阐述复杂主题。
设计一个30秒的简洁视频，供企业培训师解释与全面奖励相关的新合规要求。视觉和音频风格必须具备品牌化和多样性，强调HeyGen的品牌控制以确保信息一致性，并支持多平台分发的纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助人力资源专业人士创建有效的薪酬培训？
HeyGen作为一个人力资源薪酬培训制作器，使专业人士能够轻松将脚本转化为引人入胜的培训视频。通过其脚本生成视频的功能和可定制的模板，您可以开发高质量的按需在线学习模块，为您的团队简化复杂的薪酬概念。
使用AI虚拟形象进行人力资源薪酬培训有哪些好处？
HeyGen的AI虚拟形象通过以易于接近的方式传递复杂的薪酬概念，如薪酬公平和全面奖励，显著提高了人力资源薪酬培训的参与度。这些多样化的AI虚拟形象和语音解说，结合字幕/说明文字等功能，提升了员工在互动在线学习模块中的知识保留。
HeyGen能否利用AI虚拟形象简化薪酬培训的制作？
是的，HeyGen利用先进的AI虚拟形象高效简化薪酬培训视频的制作。通过脚本生成视频，您可以快速生成专业内容，使人力资源专业人士能够专注于设计战略性薪酬计划，而不是耗时的视频拍摄。
HeyGen为薪酬与福利课程提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色整合到薪酬与福利课程中。这确保了您的在线学习模块保持一致的专业外观，在扩展战略性薪酬培训计划的同时强化您的品牌。