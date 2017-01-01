HR沟通视频制作工具：提升参与度
通过专业的配音生成简化您的招聘和入职视频，以最大化员工参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的公司文化亮点视频，面向现有员工和潜在候选人。视觉和音频风格应真实且积极，通过HeyGen丰富的媒体库/素材支持展示员工的真实参与，捕捉工作场所的真正精神。
制作一个简洁的30秒内部沟通更新视频，向所有员工传达重要信息，语气清晰且信息丰富。为了最大化可访问性和理解性，这个HR视频将利用HeyGen的自动字幕/说明，确保每位员工都能轻松跟随重要公告。
生成一个吸引人的45秒招聘视频预告，针对潜在求职者，突出令人兴奋的职业机会和加入我们团队的好处。采用现代且引人注目的视觉风格，该视频将使用HeyGen的多样化模板和场景高效构建，允许快速定制以反映我们的雇主品牌。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化HR沟通视频的制作？
HeyGen通过让您轻松创建专业的HR视频来改变您的内部沟通。利用可定制的视频模板、AI化身和从脚本到视频的功能，高效制作入职、培训和员工参与的吸引人内容。
HeyGen为HR视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，以符合您的公司文化和品牌。您可以完全个性化视频模板，整合您自己的媒体，应用品牌控制如标志和颜色，并调整各种平台的纵横比。
HeyGen能否帮助创建有效的入职和培训视频？
当然可以。HeyGen旨在简化高影响力的入职和培训视频的制作。通过AI化身和配音生成，您可以快速制作吸引人的内容，确保新员工和现有员工获得一致、专业的信息。
HeyGen是否支持自动字幕和多样化的配音？
是的，HeyGen提供强大的自动字幕和多样化配音生成支持。这确保了您的HR视频对全球员工队伍具有可访问性，并增强了整体员工参与度和沟通清晰度。