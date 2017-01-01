HR沟通视频生成器：创建引人入胜的HR视频
使用可自定义的模板和场景快速制作专业的入职和培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的2分钟培训视频，向所有员工解释新的合规政策。视觉风格应简洁且具有企业风格，使用简单的动画图形和清晰专业的解说。通过为所有对话添加"字幕/说明"，确保多样化学习者的可访问性，这对于有效的"内部沟通"至关重要。
制作一个吸引顶尖人才的45秒招聘视频，展示公司创新的环境。视觉美学应充满活力和现代感，具有快速的场景切换和振奋人心的背景音乐。通过将书面脚本直接转换为视频，轻松生成此视频，增强您的"雇主品牌"努力。
设计一个30秒的内部沟通视频，宣布一项新的公司计划给所有员工。视觉呈现应简洁专业，利用HeyGen的"模板和场景"快速创建具有积极鼓舞人心的语气的有影响力的信息。此视频有效简化了"内部沟通"流程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化HR视频制作？
HeyGen通过使用户能够将脚本转化为具有逼真AI化身和专业配音的视频，彻底改变了HR视频制作，简化了从文本到视频的整个工作流程。
我可以为我的品牌定制HeyGen创建的HR沟通视频吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将您的标志和特定颜色融入可自定义的模板中，以保持一致的雇主品牌和内部沟通。
HeyGen提供哪些技术功能来增强HR视频？
HeyGen包括强大的技术功能，如自动字幕以提高可访问性，全面的媒体库以提供多样化的素材，以及纵横比调整以确保您的HR视频在任何平台上都能专业适配。
HeyGen可以帮助我高效创建哪些类型的HR视频？
HeyGen使HR团队能够快速制作各种内容，包括引人入胜的入职视频、全面的培训视频和有影响力的招聘视频，加速员工生命周期各阶段的内容制作。