无缝内部沟通的人力资源公告视频制作工具
使用专业模板和AI化身快速创建有影响力的入职和培训视频，吸引您的团队。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为所有员工创建一个简洁的30秒人力资源公告视频，清晰地概述重要的政策更新或内部沟通。视觉和音频风格应直接且信息丰富，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性，并使用自动字幕/标题以实现最大程度的可访问性和清晰度。
开发一个引人入胜的60秒视频，庆祝最近的团队成功，目标是内部团队和领导层，以加强积极的公司文化并提升士气。视觉风格应积极向上且充满活力，利用专业模板和场景以及媒体库/库存支持，以视觉上吸引人的方式展示成就。
制作一个动态的30秒宣传视频，针对即将推出的培训模块，面向寻求职业发展的员工。视频应具有信息丰富且鼓舞人心的视觉和音频风格，利用逼真的旁白，并通过调整纵横比和导出确保最佳观看体验，突出参与的好处。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的人力资源内部沟通？
HeyGen作为一个直观的人力资源视频制作工具，提供专业模板和可定制的品牌控制，打造反映您独特公司文化的引人入胜的内部沟通，提升员工参与度。
HeyGen可以帮助我们制作哪些类型的人力资源视频？
通过HeyGen，人力资源团队可以轻松制作高质量的入职视频、全面的培训视频、引人注目的招聘视频和有影响力的人力资源公告视频内容，使用用户友好的拖放编辑器。
HeyGen是否提供高效人力资源视频制作的高级功能？
是的，HeyGen集成了高级功能，如AI化身和逼真的旁白，使您可以轻松地从脚本转换为视频。它还提供自动字幕/标题，以提高内部沟通的可访问性和覆盖面。
HeyGen如何简化创建员工参与视频的过程？
HeyGen强大的拖放编辑器简化了视频创建过程，使人力资源专业人员能够快速制作有影响力的内部沟通。这种效率有助于在不需要广泛视频编辑技能的情况下增强员工参与度。