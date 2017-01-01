操作视频生成器：轻松创建引人入胜的指南
利用强大的从脚本到视频功能，在几分钟内将您的脚本转化为高质量、引人入胜的操作视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和学习与发展部门制作一个引人入胜的90秒解释视频，展示HeyGen作为“AI视频生成器”的强大功能。视觉风格应现代且吸引人，使用动态动画元素来说明关键概念，配以欢快专业的旁白和有影响力的背景音乐。此视频应特别展示使用从脚本到视频功能生成高质量视频的效率，将书面内容转化为视觉叙事。
制作一个45秒的活力营销视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示他们如何轻松使用HeyGen为社交媒体活动“创建视频”。视觉风格必须快速且充满活力，利用快速剪辑和时尚的背景音乐，配以简洁有力的解说。通过展示丰富的预制模板和场景库，强调生产的简便性，以便快速部署内容。
为全球在线教育者和企业培训师开发一个全面的2分钟技术指南，探索“AI生成视频”在无障碍学习中的能力。视觉风格应清晰且具有教育性，结合多样化的屏幕视觉效果和冷静权威的旁白，辅以显著准确的字幕/说明。视频将展示HeyGen如何通过自动为所有视频内容生成字幕/说明来确保包容性，覆盖更广泛的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何将文本转化为视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成器技术，将您的书面脚本转化为专业的AI生成视频。只需输入文本，选择一个AI化身，我们的从文本到视频生成器将制作出具有真实感旁白和同步视觉效果的高质量视频。
我可以使用HeyGen自定义AI生成视频的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括预制模板、品牌标识和颜色控制以及丰富的媒体库。您可以轻松编辑视频以匹配品牌美学，确保您的内容脱颖而出。
有哪些类型的AI化身可用于创建说话头视频？
HeyGen提供多样化的真实AI化身选择，并可创建自定义说话头以满足各种专业需求。我们的在线AI视频生成器使您可以轻松选择完美的化身，以有效传达您的信息，无论是在营销还是解释视频中。
HeyGen是否支持视频的旁白和字幕生成？
是的，HeyGen完全支持强大的旁白生成和每个AI生成视频的自动字幕或说明。这确保了您的内容在各种平台上具有可访问性和影响力，增强观众参与度和覆盖面。