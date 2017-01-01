如何使用视频生成器制作惊艳的AI视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
在线教育者和培训师希望个性化他们的学习材料，应该观看这个1分钟的精彩视频，展示HeyGen的AI视频生成器的强大功能。视觉风格将是现代且充满活力的，展示多样化的AI化身呈现教育内容，配以友好且清晰的声音。演示HeyGen的AI化身如何让演示生动起来，使复杂主题对学生更易理解且更具吸引力。
小企业主和社交媒体经理将发现这个2分钟的实用指南对于提高视频可访问性非常有价值。视觉风格将是动态且实用的，利用分屏展示添加专业字幕前后的效果，配以直接且信息丰富的解说。该指南将具体说明如何使用HeyGen的字幕功能，强调简单的编辑工具如何显著提高观众参与度和AI生成视频的覆盖范围。
对于视频创作初学者需要快速入门，制作一个45秒的充满活力和鼓舞人心的视频。以快节奏的视觉风格，快速展示HeyGen的预制模板的多功能性，配以充满活力的音乐和有力的旁白。该视频有效展示了任何人如何使用HeyGen的模板和场景功能，立即创建引人入胜的内容，简化整个视频生成器过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何将文本转换为视频？
HeyGen的AI视频生成器允许用户将文本提示或完整的AI驱动脚本转化为引人入胜的AI生成视频内容。只需输入您的文本，HeyGen就会生成一个包含逼真AI声音和动态AI化身的视频。
我可以在HeyGen中自定义AI生成的视频内容吗？
可以，HeyGen提供强大的编辑工具来自定义您的AI生成视频内容。您可以整合自己的品牌控制，利用丰富的库存照片和视频库，并从各种预制模板中选择，以完善您的AI生成视觉效果。
HeyGen为视频创作提供了哪些类型的AI化身？
HeyGen的AI视频生成器提供多样化的逼真AI化身，作为您内容的引人注目的发言人。这些先进的AI化身可以与逼真的AI声音无缝结合，有效传达您的信息，提升您的视频创作。
如何在HeyGen中添加字幕并下载完成的视频？
HeyGen包含一个集成的视频字幕生成器，允许您自动为AI生成视频添加准确的字幕。一旦您的AI生成视频完成并完善，即可准备好高质量下载并在各个平台上分享。