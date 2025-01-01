家庭系统支持视频制作器：创建视觉指南

使用引人入胜的AI虚拟形象创建专业、高质量的视频指南，简化复杂系统的解释。

117/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和内容创作者制作一个时长45秒的社交媒体视频，旨在提升他们的品牌形象。通过充满活力的视觉风格、简洁的图形和欢快的背景音乐，这个专业视频将展示如何快速制作引人入胜的内容。利用HeyGen的字幕功能实现最大程度的可访问性，并利用多样化的模板和场景确保视频外观精美，脱颖而出。
示例提示词2
为新用户和家庭爱好者创建一个信息丰富的60秒教学视频，轻松解密复杂的家庭系统。采用友好的视觉风格、逐步演示的视觉效果和冷静的解释语气，引导初学者完成一个过程。这个“家庭系统支持视频制作器”内容将清晰展示HeyGen的AI虚拟形象，以引人入胜的方式呈现信息，并使用从脚本到视频的文本转视频功能简化教育内容的创作。
示例提示词3
为爱好者和创作者开发一个充满活力的30秒宣传片，突出他们如何轻松将原始素材转化为表达其独特愿景的高质量视频。视频应具备动态、俏皮的视觉美学，采用鲜艳的色彩和富有表现力的音乐。这个引人入胜的“视频制作器”演示将有效利用HeyGen的媒体库/素材支持丰富视觉效果，并展示纵横比调整和导出功能的多样性，以便在各种平台上分享。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

家庭系统支持视频制作器的工作原理

即使您是初学者，也能轻松制作清晰、专业的家庭系统支持视频。

1
Step 1
选择一个模板
从多样化的预建模板中选择，快速开始您的支持视频。这些模板为您的内容结构提供理想的起点，并利用我们的“模板和场景”功能。
2
Step 2
上传您的媒体
轻松“拖放照片”和视频剪辑从您的设备，或从我们广泛的“媒体库/素材支持”中选择，以填充您的场景相关视觉效果。
3
Step 3
添加字幕
通过使用我们专用的“字幕/说明”功能，轻松为您的视频内容添加“字幕”，提高观众的理解和可访问性。
4
Step 4
导出您的视频
完成您的项目，并利用我们的“纵横比调整和导出”功能，以各种格式和纵横比“导出”您的“高质量视频”，准备分享或整合。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发教育内容

.

轻松开发全面的视频课程和教程，用于家庭系统维护，赋予用户可访问的视频创作工具。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的视频？

HeyGen通过将您的脚本转化为动态视频，利用AI虚拟形象和丰富的模板库，使您成为强大的视频制作者。这个平台简化了视频创作工具，使过程高效且富有创意。

HeyGen在制作专业视频方面有什么优势？

HeyGen通过先进的AI虚拟形象和自然的旁白生成高质量的视频内容，确保您的输出看起来精美且专业。您还可以整合品牌控制，保持一致的专业视频形象。

我可以轻松地在视频中添加创意元素如旁白和字幕吗？

当然可以。HeyGen使即使是初学者也能轻松通过高质量的旁白生成和自动生成的字幕来增强视频，提高可访问性和参与度。这些创意元素无缝集成到平台中。

HeyGen如何支持创建具有不同纵横比的社交媒体视频？

HeyGen提供灵活的纵横比调整，允许您轻松调整创意视频内容以适应各种社交媒体平台。利用我们多样化的模板和媒体库，制作适合任何需求的引人入胜的社交媒体视频。