酒店服务视频生成器：快速创建惊艳视频
自动化惊艳的酒店视频创作。使用文本转视频轻松制作引人入胜的宣传视频和导览，实现终极效率。
149/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个60秒现代且时尚的酒店视频导览，设计上采用动态剪辑和信息丰富、积极向上的语调，目标是旅行社和企业预订者。导览应生动地展示特定房型、会议设施和独特的设施，全面概述酒店。利用HeyGen的AI虚拟人来讲解“AI视频生成”导览，提供一致且专业的虚拟指南。
示例提示词2
制作一个30秒明亮且吸引人的营销视频，配以时尚的音乐和清晰的屏幕文字，面向酒店营销经理。此视频应快速且有力地展示特别优惠、新设施或即将举行的活动，激发即时兴趣和预订。使用HeyGen的模板和场景高效创建引人注目的“营销视频”，使其脱颖而出。
示例提示词3
想象一个40秒充满活力且生动的动画视频，配以欢快的音乐和醒目的字幕，吸引年轻家庭和活动策划者。这个引人入胜的作品应带领观众进行一次动画之旅，探索家庭友好设施如游泳池和儿童俱乐部，或美丽地展示活动空间的多功能性。使用HeyGen的字幕/说明功能确保此“酒店视频”清晰传达信息，使其对更广泛的观众可访问。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我酒店的营销视频？
HeyGen让您轻松创建引人入胜的酒店营销视频。利用我们的AI虚拟人和丰富的视频模板，将文本转化为展示酒店服务的专业宣传视频。
HeyGen的AI视频生成过程是怎样的？
HeyGen通过文本转视频技术简化AI视频生成，允许您将脚本转换为精美的视频。我们的平台自动化创建过程，包括生成逼真的旁白，以快速制作高质量内容。
HeyGen能否创建多语言的酒店视频内容？
是的，HeyGen是一个多功能的视频创作平台，支持多语言的酒店视频内容。轻松添加字幕和说明，覆盖全球观众，确保您的信息在全球范围内可访问。
HeyGen是否提供酒店视频制作的模板？
当然！HeyGen提供丰富的视频模板库，专为各种酒店视频需求设计。我们直观的拖放编辑器结合丰富的媒体库和素材资产，使创建专业动画视频变得简单高效。