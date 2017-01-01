想象一个45秒的欢迎视频，专为酒店业的新员工设计，旨在让他们立即融入公司的文化。这段专业且充满活力的视频，通过HeyGen的文本转视频功能高效制作，展示微笑的员工、美丽的酒店内景和友好的客人互动，配以温暖的旁白和积极的背景音乐，让他们从第一天起就感受到团队的一员。

