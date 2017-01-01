酒店入职视频生成器：简化培训

快速创建引人入胜的员工入职视频，使用AI化身减少培训时间，提高新员工的留任率。

使用HeyGen的AI化身和语音生成功能，制作一段45秒的欢迎视频，专为加入豪华酒店连锁的新员工设计，展示充满活力的公司文化，采用温暖、吸引人的视觉风格和友好的音频语调，提升他们的酒店入职体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能和清晰的字幕/说明，开发一段简洁的60秒教学视频，针对前台新员工，帮助他们快速熟悉入住手续，呈现干净、专业的视觉风格和信息丰富的语音。
示例提示词2
为现有酒店员工制作一段30秒的微学习视频，利用HeyGen的媒体库/素材支持和可定制模板，旨在加强客户服务的最佳实践并促进员工留任，采用欢快的视觉风格和激励人心的背景音乐。
示例提示词3
为新团队成员设计一个快速30秒的培训模块，专注于酒店行业的关键操作任务，使用HeyGen的纵横比调整和清晰的字幕/说明，以清晰、直接的视觉风格和指导性音频语调作为员工入职的一部分。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

酒店入职视频生成器如何工作

快速为新酒店员工创建引人入胜的高质量入职视频，简化他们的欢迎过程并无缝融入公司文化。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的入职信息。我们的平台利用文本到视频功能，将您的脚本转化为动态视频，非常适合员工入职。
2
Step 2
选择您的主持人
通过选择多样化的AI化身来增强参与度。自定义他们的外观和声音，以专业地代表您的酒店品牌并与新员工建立联系。
3
Step 3
应用品牌元素
通过应用品牌控制来加强您的公司文化和身份。轻松添加您的标志、品牌颜色和自定义字体，以确保所有微学习视频的一致性。
4
Step 4
导出并分享
生成完成的酒店入职视频。利用纵横比调整和导出功能适用于各种平台，便于整合到现有的新员工培训计划中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养公司文化和激励

制作激励人心的视频，有效传达公司价值观，并从第一天起激励新团队成员。

background image

常见问题

HeyGen如何提升酒店入职视频？

HeyGen通过使用AI视频生成技术，转变酒店入职体验，让您可以创建引人入胜且个性化的视频，使用AI化身有效展示公司文化给新员工。

HeyGen有哪些功能使其成为新员工视频创作的理想平台？

HeyGen通过直观的文本到视频功能和可定制模板简化员工入职视频的创建。您可以快速生成微学习视频或全面的员工培训模块，无需广泛的视频制作技能。

HeyGen能为我们的招聘视频创建专业的AI化身吗？

当然可以，HeyGen允许您将专业的AI化身作为虚拟主持人整合到您的招聘视频和员工培训内容中。这些化身可以带有公司的标志和颜色，确保所有视频通信的一致和精致外观。

HeyGen如何确保我们的入职视频对所有新员工都可访问？

HeyGen通过自动为所有内容生成字幕和说明，确保您的入职视频具有包容性。此功能结合引人入胜的AI化身，使关键信息易于每位新员工理解，从而提高员工留任率。