Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转变为一整个视频。

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

提示 1
在一段45秒的旅程中，探索为医学生和教育者量身定制的健康教育视频的未来。这个叙述利用健康视频模板来提供简洁有力的内容。视频结合了动态动画和由HeyGen生成的平静、信息丰富的旁白，确保了清晰度和参与度。这个视频非常适合教育环境，使用可定制的模板以适应任何课程需求。
提示 2
在30秒的视频中捕捉医疗保健营销的精髓，该视频面向医疗专业人士和潜在患者。利用医院视频制作工具，这一叙事将品牌元素与AI化身相结合，创造出个性化且引人共鸣的体验。视频采用生动的视觉风格和欢快的音乐，非常适合社交媒体活动。HeyGen的媒体库/素材支持确保你能够访问到高质量的视觉内容，从而增强你的信息传达。
提示 3
邀请您参加为医院工作人员和潜在投资者设计的60秒视觉之旅，展示医疗视频生成器的功能。这个叙述利用医疗视频模板来突出先进的设施和服务。视频注重专业视觉效果和激励性配乐，旨在激发信心和兴趣。HeyGen的宽高比调整和导出功能确保您的视频能够针对任何平台进行优化。
创意引擎

没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作

Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。

原生视频创作提示

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

端到端视频生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

具有结构和意图构建

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

医院视频制作器的工作原理

使用我们的AI驱动工具轻松创建引人入胜的专业医疗视频。

1
Step 1
使用AI医疗视频创作器创建
使用我们的AI医疗视频创作工具开始制作适用于医疗环境的高质量视频。该工具利用先进的AI模型来确保您的内容既信息丰富又视觉吸引。
2
Step 2
从健康视频模板中选择
选择多种专为医疗保健目的设计的健康视频模板。这些模板提供了坚实的基础，使得您可以轻松定制视频以适应您诊所的需求。
3
Step 3
添加专业视觉效果和品牌元素
通过整合专业视觉效果和您诊所的品牌元素来增强您的视频。使用我们的媒体库进行库存支持和品牌控制，以保持与您品牌身份的一致性。
4
Step 4
按比例缩放导出
一旦您的视频准备好了，就可以按照所需的格式导出，并有宽高比调整选项。这确保您的视频在任何平台上都能展现出色，无论是用于诊所推广还是健康教育目的。

HeyGen 通过提供一款医院视频制作工具，革新了医疗保健营销和教育，该工具简化了医学话题，并通过专业视觉效果增强了医疗保健教育。利用 AI 医疗视频创作者和健康视频模板，轻松创建引人入胜的内容。

常见问题

HeyGen如何协助制作专业的医疗保健视频？

HeyGen提供了一个强大的AI医疗视频创作工具，它利用可定制的健康视频模板，让您能够制作专为医疗营销和诊所推广量身定做的专业视觉效果。

HeyGen为医学视频生成提供了哪些功能？

HeyGen的医疗视频生成器包括AI虚拟形象、从脚本到视频的文本转换功能，以及一个包含库存支持的媒体库，确保您的健康教育视频既吸引人又富有信息性。

HeyGen的模板可以定制为医院品牌吗？

是的，HeyGen提供了可以用品牌元素如标志和颜色进行定制的医疗保健视频模板，非常适合希望保持品牌一致性的医院视频制作者。

为什么选择HeyGen来创建健康教育视频？

HeyGen 凭借其先进的人工智能模型和视频编辑工具脱颖而出，提供了诸如配音生成和字幕等功能，这些对于制作有影响力的健康教育视频至关重要。