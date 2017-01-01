医院入职视频制作工具：简化培训
通过引人入胜的入职视频简化患者和员工培训，利用AI化身进行逼真的演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒患者入职视频，解释关键程序或到达时的期望，目标是新患者或即将入院的患者及其家属。视觉风格应清晰且令人安心，配有信息丰富的旁白和舒缓的背景音乐，使用HeyGen的文本转视频功能将复杂信息转化为易于理解的格式，用于患者教育，巩固其作为强大患者入职视频创作者的角色。
想象一个30秒的宣传视频，面向潜在的医院员工和招聘候选人，突出医院的独特价值观和使命。视觉上应动态且专业，完美融合定制品牌元素，配有HeyGen的语音生成支持的激励音轨，有效利用AI视频制作工具实现招聘成功。
设计一个实用的60秒培训视频，面向现有员工和新患者，提供快速指南以导航医院设施或了解特定服务。这个指导性作品应采用现代、简洁的视觉风格，配有清晰的屏幕文字和有用的视觉效果，轻松从HeyGen的多样化视频模板和场景中组装，使其成为他们必备培训视频收藏的重要补充。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化制作引人入胜的医院入职视频？
HeyGen通过其直观的视频创建工具和可定制的视频模板，使制作高质量的“医院入职视频”变得简单。您可以轻松制作专业且引人入胜的内容，欢迎新患者或员工，而无需广泛的视频编辑技能。
HeyGen为患者教育和员工培训提供了哪些AI视频制作功能？
HeyGen利用先进的“AI视频制作”功能，如逼真的“AI化身”和“AI语音”，将“文本转视频”用于有效的“患者教育”和“员工培训”视频。这简化了内容制作，使复杂信息易于获取。
HeyGen能否帮助我的组织在所有培训视频中保持定制品牌？
当然可以，HeyGen通过全面的“定制品牌”控制确保您的组织身份得以展现。您可以将您的标志、品牌颜色和特定字体应用于所有“培训视频”和“员工入职”内容，以实现一致的视觉沟通。
HeyGen适合制作以合规为重点的培训和多语言患者入职视频吗？
是的，HeyGen非常适合创建关键的“合规” “培训视频”，并提供强大的“多语言本地化”功能以支持多元化的受众。这使其成为全球或多元化医院环境中出色的“患者入职视频创作者”，确保每个人都能理解重要信息。