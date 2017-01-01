医院入职视频生成器：简化员工培训

快速制作引人入胜的员工入职视频，使用AI化身增强医疗合规培训。

创建一个45秒的欢迎和专业的医院入职视频，面向新员工，使用友好的AI化身介绍医院的核心价值观和设施。视频应配有平静的背景音乐和由HeyGen生成的清晰旁白，让新员工立即感受到团队的一员。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的安心且信息丰富的患者教育视频，专为准备膝关节手术的患者设计。利用从脚本到视频的转换功能，解释术前和术后指示，配以简洁的插图视觉效果和柔和的背景音乐，并通过自动生成的字幕确保可访问性。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒合规培训视频，面向所有医院员工，强调关键的安全协议。该视频应使用专业图形和权威的AI语音，利用HeyGen的模板和场景，传达快速而有影响力的信息，适合通过不同平台进行纵横比调整和导出。
示例提示词3
设计一个专为加入心脏病科的新员工制作的50秒视频，作为现代医院入职视频生成器。通过媒体库/库存支持的动态视觉效果展示部门的先进技术和团队，由知识渊博的AI化身解说，以激发信心和兴奋。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的医院入职视频生成器如何工作

通过AI驱动的视频创作简化医疗培训和患者教育，提供可定制的模板和专业的AI化身。

1
Step 1
选择定制模板
通过从专为加速医院入职视频制作而设计的可定制视频模板库中选择模板，开始您的项目。
2
Step 2
使用AI化身创建内容
使用我们逼真的AI化身将您的脚本转化为引人入胜的演示。这一AI视频生成器功能确保所有培训材料的专业和一致的传递。
3
Step 3
应用品牌和可访问性功能
通过利用强大的品牌控制功能，确保品牌一致性，将医院的标志和颜色融入其中，提升所有患者教育视频的识别度和专业性。
4
Step 4
导出以实现无缝LMS集成
轻松以各种格式导出完成的视频，准备好无缝LMS集成。这确保了关键合规培训和入职内容的高效分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升入职参与度和保留率

创建动态和互动的医院入职视频，显著提高新员工的参与度和知识保留率。

background image

常见问题

HeyGen如何简化医院入职视频的制作？

HeyGen利用先进的AI化身和文本到视频技术，简化了引人入胜的医院入职视频的制作。您可以轻松将脚本转换为专业视频，用于员工入职，与传统制作方法相比，节省了大量时间和资源。

HeyGen是否支持制作患者教育或合规培训视频？

当然可以。HeyGen提供可定制的视频模板和强大的品牌控制，帮助医疗机构制作有效的患者教育和合规培训视频。这确保了内容符合您的特定需求，同时保持品牌一致性。

HeyGen提供哪些AI功能以提高视频制作效率？

HeyGen提供强大的AI功能，如逼真的AI化身和从脚本到视频的转换，使视频制作高度高效。用户还可以利用AI语音和自动生成的字幕来增强可访问性和覆盖面。

HeyGen可以用作患者入职视频创建工具吗？

是的，HeyGen是理想的患者入职视频创建工具，允许您快速开发信息丰富且欢迎的视频给新患者。利用我们广泛的模板和场景选择，传达清晰、一致的信息，而无需复杂的视频编辑。