您的节日促销视频制作工具

使用专业视频模板快速创建引人入胜的节日营销视频，让您的节日活动大放异彩。

想象一下，在几分钟内制作一个引人注目的1分钟假日促销视频，非常适合希望快速突出季节性优惠的小企业主和市场经理。这个视频应展示明亮、节日气氛的视觉效果，配以欢快、专业的旁白，充分利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面创意转化为引人入胜的内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
探索AI的强大功能，为数字营销人员和电子商务企业打造个性化的45秒节日活动。展示现代、简洁的美学风格，由AI虚拟形象传递友好、定制的节日问候或特别优惠，强调HeyGen的AI虚拟形象所提供的无缝集成和个性化。
示例提示词2
了解社交媒体经理和内容创作者如何轻松快速地在各个平台上制作多样化的30秒节日内容。这个动态视频应展示不同纵横比的快速剪辑，配以充满活力的背景音乐和清晰的旁白，突出HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能的高效性。
示例提示词3
学习制作专业的1分30秒假日公告或内部培训视频，专为企业沟通专家和人力资源部门量身定制。视频应保持简洁、信息丰富的视觉风格，配以权威的旁白，通过HeyGen的显著字幕功能确保最大程度的清晰度和可访问性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

节日促销视频制作工具的工作原理

使用HeyGen的AI工具轻松创建令人惊叹的节日促销视频，准备好吸引您的观众并提升您的节日活动。

1
Step 1
选择节日模板
通过从广泛的节日视频模板中选择一个开始您的创作过程，为您的节日活动提供完美的起点。
2
Step 2
使用AI制作内容
通过从我们的媒体库中添加视觉效果、使用文本转视频功能转换您的脚本，或让AI虚拟形象呈现您的信息来个性化您的视频。
3
Step 3
增强声音和字幕
通过自然的旁白生成提升参与度，确保您的节日信息引起共鸣，并自动添加字幕以提高可访问性。
4
Step 4
优化并导出到社交媒体
使用纵横比调整为各种平台准备您的视频，然后导出高质量的节日促销视频，以便立即在您的营销渠道中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的节日内容

.

开发提升和鼓舞人心的视频内容，非常适合善意活动或分享深刻共鸣的节日信息。

background image

常见问题

HeyGen如何简化营销活动的视频制作？

HeyGen是一个直观的在线视频编辑器，让您轻松创建高质量的促销视频。凭借其用户友好的界面和强大的文本转视频功能，HeyGen简化了您所有营销活动的流程。

HeyGen能否利用AI生成引人入胜的促销视频？

当然可以。HeyGen利用先进的AI工具，包括逼真的AI虚拟形象和复杂的旁白生成，制作引人入胜的促销视频。这项技术帮助快速高效地创建高度吸引人的内容。

HeyGen提供哪些技术工具用于定制视频内容？

HeyGen提供了一整套技术工具用于定制，包括庞大的媒体库和可定制的视频模板。用户可以利用拖放编辑器、纵横比调整和自动字幕功能来精确定制他们的内容。

HeyGen适合制作具有专业质量的节日促销视频吗？

是的，HeyGen是理想的节日促销视频制作工具，提供专门的视频模板，非常适合节日活动。您可以轻松应用品牌控制，确保您的节日促销视频保持专业和一致的外观。