招聘视频生成器，轻松获取人才
快速创建引人注目的雇主品牌视频，使用专业的语音生成吸引顶尖候选人。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个备受追捧的技术职位创建一个简洁的45秒视频职位描述，详细说明职责和团队互动。直接针对正在研究特定职业机会的专业求职者。采用专业、现代的视觉美学，配以清晰的屏幕文字覆盖、自信的旁白和流畅的图形动画。动画化一个AI化身来展示关键细节，使AI视频生成器体验既吸引人又现代。
开发一个引人注目的30秒招聘视频，重点关注员工推荐，以突出职业发展和工作与生活的平衡。针对考虑新职位并重视同事经验的入门级和中级职业专业人士。展示员工分享经验的真实、温暖的视觉效果，配以振奋人心的音乐和真诚、鼓励的音频语调。使用HeyGen的语音生成功能，添加精致的旁白或增强员工声音片段的清晰度，以有效创建招聘视频。
制作一个60秒的招聘视频，突出组织的独特福利和支持性工作环境。为虚拟招聘会或招聘页面上的潜在候选人广泛设计。采用精致、充满活力的视觉风格，配以品牌元素和清晰简洁的信息，辅以欢快、专业的配乐。利用HeyGen的模板和场景，快速组装一个专业外观的视频，具有可定制的品牌，作为高效的招聘视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何改变我们的招聘视频制作流程？
HeyGen是一个AI视频生成器，简化了引人入胜的雇主品牌视频的制作。利用我们的AI化身和文本转视频功能，快速制作展示公司文化并吸引顶尖人才的专业招聘视频。
HeyGen为定制我们的雇主品牌视频提供了哪些创意选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括多种视频模板和品牌控制，确保您的视频反映出您独特的公司文化。您还可以从我们的媒体库中添加媒体，结合动态文本动画，并根据需要定制语调和格式，以完美匹配您的雇主品牌故事。
HeyGen能否帮助创建引人入胜的视频职位描述或突出特定角色？
当然可以！HeyGen使您能够轻松生成引人入胜的视频职位描述和职位亮点视频。利用AI化身和可定制的场景，生动地描绘日常任务或展示员工推荐，使您的招聘页面更加生动和吸引人。
HeyGen如何简化招聘视频的制作？
HeyGen通过其快速视频创建功能简化了招聘视频的制作。只需输入您的脚本，选择一个模板，我们的AI视频生成器就会处理其余部分，让您快速生成、审核和分享专业内容，用于社交媒体招聘和人才获取。