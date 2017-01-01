招聘教程视频制作工具？更快创建AI视频。
使用我们的AI视频创作平台制作引人入胜的培训视频和操作指南，具备强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个专业的45秒视频教程，面向人力资源部门和企业培训师，展示如何快速创建有效的“培训视频”。视觉呈现应简洁权威，配以清晰的屏幕文字，音频由HeyGen的高级“语音生成”驱动，确保复杂主题的叙述清晰一致。
为产品经理和教育工作者开发一个引人入胜的60秒解释视频，展示如何简单地创建详细的“操作视频”，简化复杂的软件功能。视觉风格需要动态且富有表现力，利用多样的“AI化身”以亲切的方式呈现信息，配以清晰的信息性音轨。
设计一个简洁的30秒宣传视频，针对内容创作者和社交媒体营销人员，突出HeyGen作为“教程视频制作工具”的强大功能，用于快速内容生成。视觉美学应快速且鼓舞人心，强调速度和易用性，音频配以时尚的背景音乐，补充无缝的“从脚本到视频”功能，实现快速、便捷的内容创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的教程视频而无需复杂编辑？
HeyGen作为一个直观的AI视频创作平台，使用户能够轻松制作专业的教程视频。我们的平台利用从脚本到视频和预设计的视频模板，消除了对广泛视频编辑技能的需求。
HeyGen能否利用AI化身制作个性化培训视频？
是的，HeyGen使用户能够使用逼真的AI化身创建高度个性化的培训视频。这些化身可以以多种风格提供AI语音解说，提高员工入职培训和视频文档等主题的参与度。
是什么让HeyGen成为企业高效的教程视频制作工具？
HeyGen通过提供从脚本到视频生成和自动字幕/说明等功能，简化了成为有效教程视频制作工具的过程。这使企业能够快速制作高质量的操作视频和解释视频。
HeyGen是否支持视频文档中的品牌一致性？
当然。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入到您的视频文档和教学内容中。这确保了在所有沟通中专业且符合品牌的教程视频。