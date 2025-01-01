通过招聘流程视频制作器提升人才库
通过引人入胜的视频简化招聘流程并吸引顶尖人才。利用AI化身轻松创建专业内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个清晰简洁的60秒指导视频，面向已通过初步筛选的候选人，引导他们了解贵公司特定招聘流程的下一步。视觉风格应干净且专业，使用简单的动画和屏幕文字传达信息，配以冷静且权威的旁白。确保视频利用HeyGen的字幕/说明文字以增强可访问性和清晰度，帮助通过设定正确的期望来简化招聘流程。
制作一个30秒的职位描述视频，面向被动求职者和探索职业选择的人，展示公司内特定职位的激动人心的方面。视觉风格应快速且视觉丰富，结合引人入胜的库存镜头和动画文字，突出关键职责和福利，并配以充满活力的背景音乐。利用HeyGen的媒体库/库存支持轻松整合高质量视觉效果，使这些职位描述视频脱颖而出并激发兴趣。
为您的HR团队和招聘人员创建一个简洁的45秒内部培训视频，演示如何高效地为不同平台创建引人入胜的招聘视频。视觉风格应干净且教程导向，结合HeyGen界面的屏幕录制和专业的文字转视频旁白。通过利用HeyGen的从脚本到视频的功能，视频将突出快速制作高质量内容的简便性，从而帮助团队在招聘视频制作方面节省时间。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的招聘视频的制作？
HeyGen使制作专业的招聘视频变得轻而易举，即使没有编辑技能。我们的平台提供多种视频模板和AI功能，让您可以直接从脚本生成引人入胜的内容，以吸引顶尖人才。这有助于高效地简化您的招聘流程。
我可以使用HeyGen根据品牌身份定制招聘视频吗？
当然可以！HeyGen允许对招聘视频进行广泛的品牌定制，确保它们完美契合您公司的美学。您可以将您的标志和品牌颜色融入职位描述视频和其他内容中，以保持一致的专业形象。
HeyGen提供哪些AI功能来增强招聘流程视频？
HeyGen提供先进的AI功能，包括逼真的AI化身和从脚本到视频的功能，以支持您的招聘流程视频。您还可以生成自然的语音旁白和自动字幕/说明文字，以确保可访问性和专业的润色。
HeyGen如何通过视频帮助简化招聘流程？
HeyGen作为一个全面的招聘视频制作器，帮助您从候选人筛选到新员工入职培训简化招聘流程。通过利用我们高效的视频制作工具，组织可以节省时间并显著提升整体招聘流程。